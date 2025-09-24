筧美和子、スイーツと夢を焼き上げる『オオムタアツシの青春』特別映像＆場面写真公開
俳優の筧美和子が映画初主演を務めた『オオムタアツシの青春』が、19日からの福岡県内先行上映に続き、26日から全国での上映が始まる。主人公のパティシエ・亜美（筧）と、第二の主役とも言える”スイーツ”にフォーカスした特別映像が公開された。
【動画】『オオムタアツシの青春』特別映像
本作は、昭和の風情が色濃く残る炭鉱町・福岡県大牟田市を舞台に、病を抱えながらも前向きに生きる少女との交流を通して、それぞれ事情を抱えた大人たちの再生と希望を温かく描き出す。監督は、『ラーメン侍』（2011年）、『恋のしずく』（2018年）、『いのちスケッチ』（2019年）などで知られる瀬木直貴が務める。
夢だった洋菓子店をオープンさせるため、大牟田にやってきた亜美。しかし共同経営するはずだった友人に見放されひとり途方に暮れていた。ある日、下校途中の少女・日菜子（奥野楓）がケガをしたところに居合わせた亜美は、同じく偶然通りかかった青年・司（福山翔大）と初老の男性・静男（陣内孝則）とともに日菜子を病院に連れて行くことに。この偶然の出会いをきっかけに亜美は、店の内装の手伝いを彼らに依頼することになる。開店にむけて順調に進んでいると思われたが、司と静男には、誰にも話していない“ある過去”があり…。
映像では、マドレーヌ、フィナンシェ、カヌレなどが次々と焼き上がり、芳醇なバターの香りまで漂ってくるようだ。「やっぱりおいしい」と試食の際に浮かべる亜美の満足げな表情や、周囲に材料へのこだわりを語る姿からは、単に「食べてもらう」だけではない、夢を形にしていく喜びが伝わってくる。
また、開業までの道のりを支える人々――司、静男、日菜子らとの関係性も見どころのひとつ。試食をする亜美の横顔やスイーツを並べて販売施策を考えながらメモをとる様子、店先でビラ配りをする姿、そして亜美と司、静男、日菜子が新店舗前で見せる笑顔の場面写真も公開された。
