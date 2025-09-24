洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と診断された歌手の美川憲一さん（79）が24日、体調不良で出演を予定していた公演を辞退したことについてコメントを発表しました。

美川さんは自身のインスタグラムで、「多大なるご心配をお掛けしております。できるだけ早く仕事復帰をしたかったのですが、ペースメーカーがしっかりと癒着するまで、もうしばらく時間がかかるとの診断を受け、大変心苦しいのですが下記公演への出演は辞退させていただく事になりました」と報告。

続けて、「9/28（日）『秦野たばこ祭』 9/29（月）『令和・歌の祭典2025 〜作詞家星野哲郎生誕100年記念〜』 『秦野たばこ祭』には代わりに大江裕さんが出演してくださる事になりました。ありがとうございます。『令和・歌の祭典2025』は素晴らしい出演者の皆様が最高のステージを届けてくださると思います」とコメントしています。

また、ファンや関係者に向けて「大変ご迷惑をおかけしますが、なるべく早く復帰できるように努めてまいります」と呼びかけています。

美川さんは13日、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）であることを発表。ペースメーカーの取り付け手術のため、入院していることを明かしていました。