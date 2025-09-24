¡Ú±àÅÄ¶¥ÇÏ¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥«¥Ã¥×¡ÛÂç°æ¤ÎÌðÌîµ®Ç·¡¡½é½Ð¾ì¤Ç½éÍ¥¾¡¡¡¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡±àÅÄ¶¥ÇÏ¤Î¡ÖÂè32²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ï24Æü¡¢Âè8¡¢9¡¢11R¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢Âè2Àï¤òÀ©¤·¡¢·×45¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Âç°æ¤ÎÌðÌîµ®Ç·¡Ê41¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£½é»²Àï¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤Î²÷µó¡£2°Ì¤Ï·×39¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎJRA½êÂ°¤Ç¸µÂç°æ¤Î¸Íºê·½ÂÀ¡Ê45¡Ë¤Ç¡¢35¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î3°Ì¤Ë¤ÏÂç°æ¤ÎºûÀîÍã¡Ê31¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤ËÂç°æ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤ÎÌðÌî¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£1ÀïÌÜ¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¿¥ê¥Þ¥¨¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë±¿¤ó¤Ç2Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£2ÀïÌÜ¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡£5ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥ê¥³¡¼¥°¥í¥Ã¥¯¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ú¤½Ð¤·¤Æ¤ÎÀè¹Ô¾¡Éé¡£ÀäÌ¯¤Ê¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤«¤éºÇ¸å¤ÏÇ÷¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌðÌî¤Ï¡Ö¥ê¥º¥àÎÉ¤¯±¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤¯Ç´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£²ñ¿´¤Îµ³¾è¤Ç¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¹¥Í¤Ëµ³¾è¤·5Ãå¡£2ÀïÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆ±¤¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸Íºê¤¬3ÀïÌÜ¤Ç9Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢ÌðÌî¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê¸Íºê¡Ë·½ÂÀ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢É¬»à¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤âËº¤ì¤º¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£