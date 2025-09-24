＜大相撲九月場所＞◇十一日目◇24日◇東京・両国国技館

【映像】引退した人気力士“驚き”の「ビフォーアフター」

大相撲九月場所十一日目、今年の五月場所中に惜しまれつつ引退した人気力士が解説者として登場。わずか数カ月での激変ぶりに「めっちゃ痩せた」「肌キレイ」「顔が優しくなってる」などファン騒然となる一幕があった。

ファンを驚かせたのは、生涯戦績が61場所で424勝368敗39休、幕内戦績は49場所で360勝338敗37休という輝かしい実績を持つ元小結・北勝富士の大山親方だ。

大山親方はこの日、ABEMAの解説者として登場。幕内の取組を前に引退後の様子や現在について思いを語った。

実況に「部屋付きの親方として胸は出されてるんですよね？」と聞かれた大山親方は「そうですね。ちょっと休んでから最近になって、はい、出せるようになってきました」とコメント。さらに「体重が落ちたということがファンの間で話題になっているとのことですが…」と現役時代の写真を見せられると「なんか、デカいな（笑）と思いますけど、体重も35キロぐらい落ちて、朝もスゴイ楽に起きれるようになったんですけど、筋肉も落ちてしまったので、最近になって筋トレをし始めて。若い子に胸出したいな、と。胸出しながら教えていきたいなというのはあったので。胸出せる喜びみたいのはあるので」と静かに微笑みながら続けた。

そんな大山親方の現在の姿にファンからは「めっちゃ痩せた」「肌すごいキレイ」「笑顔が素敵」「顔が優しくなってる」といった驚きの反響が。一方では、一部ファンの間ではおなじみとなっていた取組前のルーティンに触れ「わさびツーンに期待」「あのルーティンを見せて欲しい」といったリクエストも寄せられていた。

なお、元北勝富士・大山親方の引退相撲は、来年5月30日、東京・両国国技館での開催が予定されている。（ABEMA／大相撲チャンネル）