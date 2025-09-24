最近は様々な種類のハラスメントを耳にすることも多いですが、店員に理不尽なクレームを言うカスハラも問題視されていますよね。店員や店側に不手際がある場合は、誠心誠意お詫びをする必要がありますが、一方的に文句を言われると対応に困ってしまうことも。そんなピンチを救ってくれたのは、常連のお客さんで……？

今回は、居酒屋でカスハラを撃退してくれた神客の話をご紹介いたします。

常連さんが撃退

「大学に通いながら、居酒屋でバイトをしています。基本的には常連のやさしいお客さんが多いのですが、たまに酔っ払い客に絡まれたりクレームを言われたりすることもあるため、特に新人の頃は戸惑うことが多かったですね。

今でも忘れもしないのが、バイトを始めて3か月ほどたったある日のこと。来店時から不機嫌なお客さんがいて、ビールを出したら『俺は泡はいらねぇんだよ！』『泡ばっかり入れて……』『ケチりまくりだな、この店は！』と怒鳴られたことがあります。泡の量はマニュアル通りでちゃんとしたものを提供したのに、文句を言われてしまったんです。何度謝ってもそのお客さんはヒートアップして、手をつけられない状況に……。

その日は店長も不在で、どうしようかと困っていたら常連のお客さんが『そのくらいにしてやれよ』『楽しく酒を飲もうや』と声をかけてくれて、助けてくれたんです。今でもその常連さんは店にきてくれるけど、本当にやさしくて大好きなお客さんですね」（体験者：20代 女性・学生／回答時期：2025年7月）

▽ クレームを言ってくるお客さんの対応に困っているときに、常連さんが助けてくれるなんて、店とお客さんがいい関係が築けている証拠ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。