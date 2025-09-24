吉永小百合（80）が24日、東京国際フォーラムAで行われた主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、10月31日公開）完成披露試写会に出席した。天海祐希（58）に3回目の共演実現を感謝し「やめてください。泣いてしまう」と、天海の涙腺をゆるませた。

吉永と天海は、01年「千年の恋 ひかる源氏物語」（堀川とんこう監督）、19年「最高の人生の見つけ方」（犬童一心監督）に続き、今作が3度目の共演。天海は田部井さんの友人の元読売新聞記者・北村節子さんをモデルに描いた、純子の山仲間で親友の編集者・北山悦子を演じた。

天海は「純子さんをずっと見つめてきた、悦子さんをやらせていただきました。実在の方で、ご本人もパワフル…見つめてきた純子さんは、もっとパワフルなんだと。私が小百合さんを思う気持ちと似ている。感情移入できるポイントが、たくさんありました」と役どころを語った。

吉永は「出演していただいて感謝、感謝」と天海の出演を自ら熱望したことが実現したと強調。「親友以上に力強い存在。頼っていますし、これかたも共演してください」と天海に呼びかけた。天海は「やめてください。泣いてしまう。小百合さんの役を見つめ続ける役…こんなありがたい役はない。1シーン、1シーン丁寧に演じました」と口にすると、吉永と顔を見合わせ、手で目を拭った。

この日、吉永は約2000人の観客の前で、演じた主人公・多部純子のモデルとなった登山家・田部井淳子さんが、女性として初めて登頂に成功した世界最高峰8849メートルのエベレストを模したバナーにちなんだ、8・849メートル×15メートルのバナーの前に立った。そして、今作で124本目を記念した12・4メートルの白銀ランウエーを歩いた。

映画の原案は、田部井さんの15年の著書「人生、山あり“時々”谷あり」（潮出版社）で、吉永は田部井さんと、12年にTBSラジオ「こんばんは 吉永小百合です」（日曜午後10時半）で対談していた。「私のラジオに出ていただいて、何てすてきな方だろうとファンになった。田部井さんを元にした役ができて、うれしく思う。20歳過ぎて、山が好きで登ったので思い出した」と語った。撮影前に都内専門施設での高所順応テスト、低酸素トレーニングなどに励み、肉体改造に取り組んだ。田部井さんは、16年10月に腹膜がんのため77歳で亡くなったが、その3カ月前に高校生と富士山に登ったのが人生最後の登山となった。そうした事実まで織り込んで描いた。

舞台あいさつの最後に、吉永は「本当のことを言うと、米国で他の方が田部井淳子さんの映画を作りたいと権利を持っていた。期限が切れて企画として成立した。本当にラッキーで」と、米国で映画化の企画が先に進んでいた事実を明かした。そして「天国から淳子さんが応援してくれた」と笑みを浮かべた。

完成披露試写会には、田部井さんの夫政伸さんをモデルにした純子に献身的に寄り添う夫・多部正明を演じた佐藤浩市（64）吉永が演じた主人公純子の青年期を演じたのん（32）正明の青年期を演じた工藤阿須加（34）純子の長女教恵を演じた木村文乃（37）長男真太郎を演じた若葉竜也（36）悦子の青年期を演じた茅島みずき（21）も登壇した。