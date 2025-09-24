今、旬を迎えている「ナシ」。新潟市の小学校では県産のナシについて学ぶ出前授業が行われました。子どもたちの一番の楽しみは、ナシの“食べ比べ”です。



定番の「豊水」に…「二十世紀」。さまざま品種のナシが並びました。



「みなさん梨好きかな？」

「好きです！」



ここは新潟市東区の下山小学校。4年生111人がナシの出前授業を受けました。



この授業はナシについて、多くの品種が県内で栽培されていることを知ってもらおうとJA全農にいがたが開いたものです。





美味しさの理由や、出荷までの流れなどが説明され、子どもたちは熱心にメモを取っていました。そして、楽しみにしていた食べ比べの時間。県内では8月中旬から、およそ15品種のナシが順次出荷されます。特に多くの品種が食べごろを迎えるのが秋。この日は、7品種が用意され、子どもたちが食べ比べました。児童「あきづきは甘さがすごくほんのりしてて、すごく柔らかくて美味しかったです。」「最初のやつ、一番最初の豊水！」品種によって甘さや食感が異なるナシ。子どもたちの好みもさまざま。リポート「新美月、いただきます。甘さと酸味のバランスが良くてどんどん食べたくなります」児童「同じナシなのに全部ちょっとずつ味とか食感とかが違うかったからすごく不思議でした」品種を変えながら11月中旬頃まで続くナシの出荷。子どもたちは好みの品種をみつけていました。