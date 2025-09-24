トヨタ紡織の石牧葵が右膝前十字靭帯断裂「今回は反対の足を負傷してしまいました」

9月24日、Wリーグプレミアのトヨタ紡織サンシャインラビッツは、石牧葵が右膝前十字靭帯断裂と診断され、手術を受けることを発表した。

静岡県出身で現在25歳の石牧は、身長167センチのシューティングガード。浜松開誠館高校から愛知学泉大学へと進学し、2022－23シーズン途中にアーリーエントリーした姫路イーグレッツでWリーグデビューを果たした。トヨタ紡織に移籍した昨シーズンは、リーグ戦24試合に出場し、1試合平均3.5得点をマーク。今シーズンはさらなる飛躍が期待されていたが、新シーズン開幕目前に無念の長期離脱となってしまった。

今回の負傷発表に際して、石牧は次のようにコメントを寄せた。

「いつも温かいご声援をありがとうございます。私は中学生のときに左膝の前十字靭帯を断裂しており、今回は反対の足を負傷してしまいました。これからは、自分のペースで治療に取り組み、少しずつ復帰に向けて頑張っていきたいと思います。そして、チームメートやスタッフの皆さんには、心から感謝しています。温かい言葉をくれたり、日々気にかけてくれることが、私にとって次の一歩を踏み出す原動力となっています。今シーズンは、自分にできることを見つけながら、仲間とともに闘っていきたいです。今後ともサンラビへのご声援を、よろしくお願いします。Si se puede!」

