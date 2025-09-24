HYBEが、インド現地法人『HYBE INDIA』の設立を発表した。

（関連：HYBEからデビューの新グループKATSEYE「Touch」バイラルヒット ドキュメンタリーが世界中で話題に）

HYBEが韓国以外に本部（HQ）を設立するのは、HYBE JAPAN、HYBE AMERICA、HYBE LATIN AMERICA、HYBE CHINAに続き5拠点目となる。

HYBE INDIAは今月、インドの文化／エンターテインメントの中心地であるムンバイに設立登記を完了。HYBE INDIAが掲げるミッションは“インドの声が、世界の物語になるまで（WHERE VOICES OF INDIA BECOME GLOBAL STORIES）”であり、インドで才能あるアーティストを発掘／育成し、世界へと繋いでいくという抱負が込められている。

人口14億6000万人を擁するインドは、音楽分野においても巨大な市場であり、ストリーミングユーザー数は1億8500万人と世界で2番目の規模となっている。韓国国際文化交流振興院の調査によると、2023年のインドにおけるK-POP音源のストリーミング再生回数は、2018年比で362%急増したという。

インド法人設立についてHYBEは、2024年8月より掲げている“マルチホーム・マルチジャンル（Multi-home、Multi-genre）”戦略の一環としており、K-POPの制作システムを現地に導入し、インドに最適化されたトレーニングシステムを構築することで、世界最高水準のアーティストを育成することを目指す。

さらに、HYBE INDIAは、アーティスト発掘／育成から音源制作、マネジメント、マーケティング、コンサート企画など、音楽産業全般を網羅するHYBEの“360度機能”を現地に展開。これにより、インド市場における本格的な活動を支え、現地とグローバルの双方で活躍できるアーティストを輩出する。

今後は、現地でのオーディションを通じた新人アーティストの発掘／育成に加え、既存のHYBE MUSIC GROUP傘下アーティストのインドでの活動も積極的に支援していく予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）