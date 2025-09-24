「これはびっくり」「変装しないの?」「羨ましい」複数の京都サポーター、帰宅時の電車内でまさかの…
愛媛FCのポジティブエナジャイザーを務める森脇良太氏が23日に自身のX(旧ツイッター/@moriwaki46ryota)を更新し、古巣・京都サンガF.C.のサポーターと電車で帰宅したことを明かした。
森脇氏は同日にサンガスタジアム by KYOCERAで開催されたJ1第31節・FC町田ゼルビア戦(△1-1)で、同じ元Jリーガーの林陵平氏とともに解説を担当。試合後、「解説終わりました! DAZNを見て下さったみなさん ありがとうございました! 今、電車でサンガサポーターのみなさんと一緒に帰ってます」と車両内での写真をアップした。
その中には林氏も写っており、同氏はX(@Ryohei_h11)で「嵯峨野線で帰りました」と引用リポスト。2人の報告にファンから「えぇえ普通に電車に乗って帰るの!?」「これはびっくり」「すごい」「変装とかしないんですか?笑」「嵯峨野線で帰る解説コンビ」「楽しそう」「羨ましすぎる」「森脇くんにしかできない最高の写真」「さらに応援したくなっちゃうじゃん!」などの反応が寄せられた。
また、林氏は別の投稿で「最後まで熱い熱い試合でした!! 最後、引退したピッチに解説者として戻ってこれて嬉しいです。また京都に来ます」とコメント。森脇氏も「陵平の解説はさすがの連続でした 解説に電車に夜ご飯にと、同級生と過ごす時間は最高でした」と綴った。
