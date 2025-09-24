広島FWジャーメイン良、自宅TVは85インチ、E-1選手権後の守田からの連絡、昨夏の海外移籍話、広島での使命感

広島FWジャーメイン良、自宅TVは85インチ、E-1選手権後の守田からの連絡、昨夏の海外移籍話、広島での使命感