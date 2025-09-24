【スタジオ】

森アナウンサー

「いま動こう！みんなで防災プロジェクト」塚原さんです。



塚原気象予報士

広テレ防災WEEKとして、毎日防災に役立つ内容をお伝えしています。みなさんこんな言葉を聞いたことはありますか？



「インクルーシブ防災」です。



インクルーシブは、全てを包み込むという意味で、インクルーシブ防災とは障害者も高齢者も、外国人の方も「誰ひとりとして取り残さない」ことを目的として防災体制を考えていくことです。





きょうは、聴覚障害者の方をどのように支援できるのか考えてみたい。聴覚障害がある坂町小屋浦に住む大島さん夫妻です。７年前の西日本豪雨災害を経験しました。あの日、二人は広島市内へ出かけていたそうです。【VTR】■大島タマルさん「広島市内で少し過ごしていたら真っ黒になっている雲を見てびっくりして帰りましょうと言って慌てて帰ろうとしたんですが」しかしその頃、小屋浦の状況は一変していました。二人の自宅にも土砂が流れ込み、避難所で一晩を過ごすことになりました。■塚原気象予報士「公民館に避難されたんですよね？」■タマルさん「はいそうです、泊まりました」■塚原気象予報士「そこで苦労されたことってありますか？」■タマルさん「お腹がすいて（食事が）何時ぐらいなのかとか情報が分からないくて、あ、今ご飯が届いたんだな、と見て分かったらもらうようにしていました」食事や毛布の配布といった情報は、声によるアナウンスのみ。混雑した避難所で、不安な夜を過ごしました。その後、娘の家に身を寄せた二人はボランティアの支援を受けながら生活を再建しました。■タマルさん「遠くから来ていただいてね。驚きました、ありがたかった」しかし、この先起こり得る災害への不安はぬぐえません。サイレンや防災無線のほか、様々な外の音に気付くことができないためです。■塚原気象予報士「雨とか風が強くなったっていうのも分かりにくい。そして、家に何か被害が出ても振動とかがない限り分からない？」■タマルさん「そうです、そうです。分からないまま、ここにいるかもしれません。隣の部屋が流されたりしても見える範囲なら分かるかもしれませんけれども見えない他の所が何かあっても分からない。逃げなきゃいけない時には教えてもらいたいです。毎日ではないです。何か起こった時、本当に逃げなきゃいけない時には教えてもらいたいです」西日本豪雨の時、聴覚障害者の支援にあたった広島県ろうあ連盟の横村さんも、支援の重要さを呼びかけています。■広島県ろうあ連盟 横村恭子さん「（災害時は）いろんな情報がメールに入ってきましたが、起きたら分かるんですけど寝ている時には分かりません。聞こえないっていうことはやっぱり限界がありますね」■塚原気象予報士「誰一人逃げ遅れないために我々が知っておくべきことってどんなことだと思いますか」■横村さん「早く逃げた方がいいですよ、一緒に行きましょうというように、短く話しかけてもらったら、聞こえない人も助かると思います。例えば筆談もありますし、身振りで伝えることもできますし、必ず手話ができなければいけないというわけではないんですね。いろんな方法がありますので、それをあらかじめどんな方法があるか分かっていただけたらいいかなと思います」【スタジオ】塚原気象予報士聴覚障害者の方が災害時に直面する困難として、例えばこういったことが挙げられます。・災害が迫っているときサイレンや防災無線風雨や雷、濁流の音などで危険を判断できない。・災害に巻き込まれたとき声を出して助けを呼べず、救助の声も聞こえない・避難所食事や水の配給など必要な情報に気付きにくく、スマートフォンや補聴器など普段使っている機器が使えなくなることも森アナウンサーテレビの前のみなさんこういう支援をしましょうというとなかなか難しいかもしれないんですが、まずは想像することだと思っていて、災害時というのは耳から入ってくる情報が自分たちが思っている以上に多いということを認識するのが第一歩ではないでしょうか。井上アナウンサー横村さんも言われていたように、支援のためのコミュニケーション方法を知っておく必要がありますね？塚原気象予報士はい。全日本ろうあ連盟のホームページにはこのようにあります。聴覚障害者といっても、大きな声でゆっくり話せば伝わる人もいれば、手話か筆談が必要な人もいて、人によって様々とのこと。まずはどうやって伝えるのがよいか確認することが大切です。また横村さんも言われていましたが、唇の動きだけでは正確に伝わらないということ。そのため、身近や近所に支援が必要な人がいる場合は特に、筆談に使えるメモ帳やペン、停電時も考えて懐中電灯などを備えておくのが良いということでした。障害のあるなしに関係なく、みんなが助かるために何ができるか考えてみてください。（2025年9月24日放送）