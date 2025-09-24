9月21日、「みちょぱ」こと池田美優が、ラジオ番組『#みちょパラ』（ニッポン放送ほか）で、活動休止中のフワちゃんに言及し、SNSをざわつかせている。そんななか、“ライバル”とも呼ぶべきギャルタレントが支持されているようだ。

フワちゃんに言及するきっかけになったのは、9月6日放送の、みちょぱも出演した『有吉の夏休み2025 密着77時間 in Hawaii』（フジテレビ系）だ。

「毎年、恒例で出演していたフワちゃんに代わって、野呂佳代さんが出演しました。番組内で、有吉弘行さんをはじめとする芸人たちが、野呂さんの“体型イジり”をする場面があったのですが、みちょぱさんはそれを止めず、笑っていたことがSNSで批判されました。みちょぱさんは、ラジオでこの件に言及しつつ、『なんだよ、フワがいないからって……』と、フワちゃんの名前を出したのです。

続けて、『じゃあ、フワ帰ってこいよ、お願いだから。私に（批判が）くるんだから。いや、でもフワがその役割やってたんだなと思ったら、ありがとうございましたですね』と、話しました。フワちゃんが番組で務めていた立場へのリスペクトでもあり、ラジオを盛り上げるため冗談めかしたのでしょうが、フワちゃんの復帰を歓迎しているように受け取られたのか、SNSで物議を醸してしまったのです。みちょぱさんとしては、思わぬ巻き添えを受けた形になります」（芸能記者）

この発言に関して、Xでは厳しい声も見受けられる一方で、

《ゆうちゃみは絶対に性格がいい。人の悪口とか言わず、常に笑顔で可愛いしキラキラしてる》

《ゆうちゃみの方が可愛いし良いなぁ》

と、「ゆうちゃみ」こと古川優奈を支持する声が見受られた。

ゆうちゃみは2019年にギャル雑誌『egg』のモデルとして活動後、2020年ごろからタレント活動をスタート。『踊る! さんま御殿!!』（日本テレビ系）や『有吉ジャポンII ジロジロ有吉』（TBS系）など、バラエティ番組で露出を増やしているが、みちょぱと比較されるのには、理由がある。

「みちょぱさんは、ギャルモデルから徐々にバラエティ番組に移行しましたが、ゆうちゃみさんも同じようなキャリアを経ているからです。ゆうちゃみさんは情報番組『教えて! ニュースライブ 正義のミカタ』（ABCテレビ制作、テレビ朝日系）で、経済問題についてコメントしてスタジオを驚かせるなど、コメンテーターとしての仕事も少なくありません。みちょぱさんも、『サンデージャポン』（TBS系）のスタジオコメンテーターを務めており、こうした共通点の多さから2人を“ライバル”と見る向きもあるのです」（前出・芸能記者）

2020年には、『アメトーーク！』（テレビ朝日系）で「みちょぱスゴイぞ芸人」として特集され、芸人たちからバラエティタレントとして高い評価を受けた、みちょぱ。しかし、近年は“危うさ”も見られるという。

「みちょぱさんは、芸人からムチャぶりをされた際の柔軟な対応や、トークスキルの高さで、バラエティで引っ張りだこになりました。しかし、最近は目上のタレントに鋭いツッコミを入れたり、あえて乱暴な言葉遣いをしたりするなど、“毒舌キャラ”が際立っています。彼女の歯に衣着せぬ発言は、番組を盛り上げる一方、人によっては、抵抗を感じてしまうようです。

その点、ゆうちゃみさんは明るいキャラクターで悪口を言わず、あまり誰かを貶めるようなコメントはしないため、好感を持たれているのだと思われます。長く“ギャルタレント”は、みちょぱさんの一強状態が続いていましたが、ライバルの存在感が強まり、世代交代の気配が漂いつつあるようです」（同前）

ギャルタレント界も、熾烈な争いが繰り広げられているのだ。