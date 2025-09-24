ムロツヨシ 役作りで全身脱毛「ハマるね」 親友・小泉孝太郎も驚き「あれ？こんなに…」
俳優のムロツヨシ（49）が24日放送のフジテレビ「小泉孝太郎&ムロツヨシ 自由気ままに2人旅」（後7・00)に出演。自身の変化について語った。
今回は「前編 石垣島＆箱根＆伊豆」と題して放送され、ムロと小泉孝太郎が石垣島で、3年前にチャレンジした巨大カジキ釣りのリベンジに挑む場面があった。
カジキがヒットするのを待つ間、船上ではこの1年でのムロの変化について話題が及んだ。
ムロは「とある仕事の役の都合により、全身脱毛した」と報告。小泉が「どんな感じだった？」と興味津々で尋ねると、ムロは「ハマるね」とニヤリ。
さらにこのロケの前日、ムロと同じ部屋に宿泊していたという小泉は、「実はさ、昨日ムロさんがお風呂入ってるときに“ルームキー大丈夫？”って言いに行ったときあるでしょ？ 裸だろうがなんだろうが（浴室に）入ったんだけど、ふと見たときに“あれ？こんなに毛が少なかったかな？”って思った」と、すでに変化に気づいていたことを笑いながら明かした。
するとムロは「視力矯正もして、脱毛もして…前回の旅とは違うのよ」と、自身の変化を語っていた。