ヤンキースのアーロン・ブーン監督が24日までに更新された元ヤクルト監督・古田敦也氏のYouTubeチャンネル「フルタの方程式」にゲスト出演。今季から解禁されたヤンキース所属選手たちの“ヒゲの解禁”について言及した。

今回は「ヤンキースの本気＆ピッチクロック対策をフルタが探る」という企画で、古田氏がヤンキースに潜入して取材した。

その中で、古田氏がブーン監督にインタビュー。今季からヤンキースは、約50年間続いていたひげ禁止の伝統的なルールを撤廃し、手入れの行き届いたひげを許可すると発表した。

今回の“ヒゲの解禁”は数年間オーナー、フロントと組織全体で議論が重ねられて、最終的には今年ハル・スタインブレナーオーナーが現役選手、元選手など大勢の意見を聞き入れて決断したという。

ブーン監督は「ヤンキースの伝統で大事だと思っている。ヒゲが解禁されても身だしなみは整えなければならない。適切な時期に決断なされた」と言及。さらに「今後、選手を獲得していく上でもよかったと思う」と今後の獲得選手にも良い影響になると説明した。