麻薬取締法違反罪で起訴された俳優清水尋也被告（２６）が２４日、保釈された。午後７時すぎに勾留されていた警視庁東京湾岸署を出た。

警察署を出た被告は、約１０秒深々と頭を下げた。

黒スーツで謝罪する被告は、痩せた印象。顔が青白く、頬がこけたように見えた。

「このたびは申し訳ございませんでした。今回、私の行為によって多くの方々に御心配、ご迷惑をおかけしてしまったこと、深くおわび申し上げます。私の俳優としての未来に期待してくださっていた、関係者のみなさま、ファンのみなさまを裏切る結果となってしまったことを、反省しております。このたびは申し訳ございませんでした」と謝罪した。

その後、車に乗り同署から立ち去った。

東京地検は２２日に大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪で起訴。地検によると、３日、東京都杉並区の自宅で大麻０・３９２グラムを所持したとしている。警視庁は、７月ごろと９月３日に、それぞれ大麻を含む植物片を所持したとして２回逮捕していた。地検は７月ごろの所持容疑を不起訴処分としている。

清水被告は映画「東京リベンジャーズ」やＴＢＳ系ドラマ「１９番目のカルテ」などに出演していた。ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」も出演予定だったが、降板している。