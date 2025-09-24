Hearts2Hearts¡¢½é¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFOCUS¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖPretty Please¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Î¥³¥é¥ÜMV¸ø³«¤â
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hearts2Hearts¤¬¡¢10·î20ÆüÈ¯Çä¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFOCUS¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë³Ú¶Ê¡ÖPretty Please¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤ª¤è¤ÓMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖPretty Please¡×¤Ï¡¢¥à¡¼¥°¡¦¥·¥ó¥»¥Ù¡¼¥¹¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¥ê¥º¥à¤¬ºÝÎ©¤Ä90Ç¯Âå¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¶¦¤ËÊâ¤àÎ¹Ï©¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸ß¤¤¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Î¤È¤¤á¤¤ÈÂçÀÚ¤µ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÊÔ¤ËÎ®¤ì¤ë¥·¥ó¥»¥ê¡¼¥É¤¬¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢´¶ÀË¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥é¥Ã¥×¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤ËËÜºî¤ÎMV¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¿·ºî¥²¡¼¥à¡ØPokémon LEGENDS Z-A¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶¦¤Ë²á¤´¤¹³Ú¤·¤¤°ìÆü¤òÉÁ¤¤¤¿±ÇÁü¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢º£¸å¸ø³«Í½Äê¤Î¥²¡¼¥à¹¹ð¤Ë¤âº£²ó¤ÎMV¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü18»þ¤ËÆüËÜ¸ø¼°X¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¾ðÊó¤äºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFOCUS¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖFOCUS¡×¡¢ËÜÆüÀè¹ÔÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖPretty Please¡×¡¢¤½¤·¤Æ6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSTYLE¡×¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£10·î20Æü18»þ¤è¤ê³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÁ´¶ÊÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¤ÇCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£¸å¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡ÖPretty Please¡×
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/H2H_PP
