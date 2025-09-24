Da-iCEが、最新曲「Tasty Beating Sound」を本日配信リリースした。

◆Da-iCE 動画

本楽曲は、メンバーの工藤大輝、花村想太が作詞曲を手掛け、「ココロオドルお祭りソング」をテーマに、楽曲タイトル・歌詞・ビートに至るまで、俳句や川柳に見られる詩の形式である五・七・五で構成されており、幅広い年齢層に楽しんでもらえるように制作された遊び心あふれる一曲となっているという。

また本楽曲が、アース製薬「モンダミン」のCMタイアップソングに起用されており、Da-iCEが出演する新TVCMが全国で放映中だ。「さまざまな年齢の人が楽しめる」「全世代にわかりやすいモチーフ」といった、モンダミンが掲げるTVCMのコンセプトに合致している楽曲にも注目してチェックしてみてほしい。

そして、楽曲のキーワードである五・七・五にかけて、19時5分には「Tasty Beating Sound」Official Dance Practiceが、YouTubeにてプレミア公開となった。コレオは、s**t kingz・shojiが手掛け、五・七・五のリズムに合わせたキレのあるダンスや、楽しく踊るメンバーの表情、そしてshojiが担当する川柳パートが見所の映像となっているとのことだ。

また本日より、「SNSでシェア！Da-iCE川柳キャンペーン」がスタート。Da-iCEへの想いなどを川柳にして、楽曲URLと一緒にシェアすると「Da-iCE キャラステッカー 川柳ver. 6枚セット」が10名に当たるチャンスとのことなので、ぜひこちらもチェックしてほしい。

■デジタルシングル「Tasty Beating Sound」

2025年9月24日（水）リリース

配信：https://Da-iCE.lnk.to/TastyBeatingSound ◆新TVCM概要

・タイトル：「ブランドストーリー」篇60秒/30秒

「Da-iCE」篇 30秒/15秒

・放送開始日：2025年9月8日（月）

・放映地域：全国

・『モンダミン』ブランドサイト：https://www.earth.jp/mondamin/

◾️＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278 2025年10月7日（火）【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月8日（水）【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月29日（水）【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年10月30日（木）【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年11月2日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館 16:00/17:00

2025年11月3日（月・祝）【福岡】マリンメッセ福岡A館 14:00/15:00

2025年11月11日（火）【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30

2025年11月12日（水）【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30