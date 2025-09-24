ストレイテナーが、新曲「メタセコイアと月」を本日配信リリースし、MVを公開した。

◆ストレイテナー 動画

10月29日に発売するEP『Next Chapter EP』に先立ち、8月27日に表題となる新曲「Next Chapter」が先行配信されたが、今回配信された「メタセコイアと月」もEPに収録される楽曲だ。「メタセコイアと月」は、シューゲイズなサウンドアプローチが新鮮かつ刺激的な作品だという。ギターの壁の中で浮かび上がる、ストレイテナーの本領発揮とも言うべき、はかないメロディーが、美しさを際立たせ、聴くものを捉えて離さない秀逸な楽曲になっているとのこと

MVの監督は、初タッグとなるshun murakami。静謐なトーンの中でシネマチックに映し出される印象的な演奏シーン。夕闇に浮かぶホリエアツシのソロシーンも、楽曲の世界観と相成って、幻想的で観るものの胸を鷲掴みして離さない深みのある作品に仕上がっているという。

また、11月・12月にはホールワンマンライブ＜Sad And Beautiful Symphony＞が東京、大阪で開催される。11月22日に9年ぶりのNHK大阪ホール、12月9日・10日には、5年ぶりのLINE CUBE SHIBUYAでの開催となる。

■先行配信「メタセコイアと月」 配信：https://straightener.lnk.to/metasequoiaPR ◆「Next Chapter」

配信中：https://straightener.lnk.to/nextchapterPR

■EP『Next Chapter EP』

2025年10月29日（水）リリース

予約：https://straightener.lnk.to/nextchapter_epPR ◆CD（全4曲収録）

新曲3曲＋「走る岩」（リアレンジ） ◆Blu-ray（全25曲収録）

“The Ordinary Road Tour” 2025.02.15 at Toyosu PIT

リヒトミューレ

さよならだけがおしえてくれた

Silver Lining

Graffiti

FREEZING

工場夜景

BRILLIANT DREAMER

Zero Generation

KINGMAKER

Super Magical Illusion

Exelion

SAD AND BEAUTIFUL WORLD

インビジブル

パレイドリア

雨の明日

走る岩

COME and GO

シーグラス

Toneless Twilight

Skeletonize!

From Noon Till Dawn

Melodic Storm

TRAIN

TENDER

Uncertain ◆CD＋BD

TYCT-60254 7,480円（税込） ◆CD購入特典

主要チェーン先着オリジナル特典

・Amazon.co.jp：アクリルコースター

・TOWER RECORDS：A5クリアファイル

・楽天ブックス： アクリルキーホルダー

・その他一般店共通特典：CDサイズステッカー

※特典の絵柄は改めて発表いたします。

※特典は商品と一緒にお渡し致します。

※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外になります。

◾️＜Sad And Beautiful Symphony＞ 2025年

11月22日（土）大阪 NHK大阪ホール

[開場] 17:30 [開演] 18:30

[お問い合わせ] GREENS http://www.greens-corp.co.jp/ 12月9日（火）東京 LINE CUBE SHIBUYA

[開場] 17:30 [開演] 18:30

[お問い合わせ] ホットスタッフ・プロモーション https://www.red-hot.ne.jp/ 12月10日（水）東京 LINE CUBE SHIBUYA

[開場] 17:30 [開演] 18:30

[お問い合わせ] ホットスタッフ・プロモーション https://www.red-hot.ne.jp/ 詳細：https://www.straightener.net/schedule/?id=434