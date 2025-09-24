次に来るのは“この柄”！【ZARA】コーデのワンポイントに♡「レオパード柄アイテム」

一点投入でコーデのアクセントになり、レディなムードを高めてくれるレオパード柄アイテム。2025年秋冬のトレンドとしても注目されており、各ブランドからは続々とレオパード柄の新作が登場しています。大人が品よく取り入れるなら【ZARA（ザラ）】の小物がおすすめ。今回は、大人に似合うきれいめのシューズとバッグをご紹介します。

華奢なシルエットがエレガントなレオパード柄シューズ

【ZARA】「アニマル柄 スリングバック ハイヒールシューズ」\6,590（税込）

華奢なストラップとヒール、すっきりとしたポインテッドトゥがエレガントなムードを演出。レオパード柄が華やかなアクセントになるシューズは、いつものパンプスから履き替えるだけで一気に着こなしの旬度がUP！ シンプルなジーンズコーデに合わせれば、ちょっとしたスパイスになってくれそうです。

アクセサリー感覚で使えるミニサイズのバッグ

【ZARA】「アニマル柄リアルファー付きレザーミニボストンバッグ」\17,990（税込）

レオパード柄の洋服をあまり着ない人も、アクセサリー感覚で使えるバッグならトライしやすいはず。こちらは14 × 18 × 10cmと小さめのサイズが可愛らしく、コーデのワンポイントになりそう。開口部はファスナーでガバッと開き、小さめながらも使い勝手がよさそうです。フェミニンなコーデのほか、カジュアルコーデに投入しても女性らしいムードを演出してくれます。

