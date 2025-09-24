Daokoが、新曲「僕だけのフォトン」を本日配信リリースした。本楽曲は、2025年11月19日にリリースを予定しているデジタルEPからの先行シングルとなる。

◆Daoko 動画

「僕だけのフォトン」は、作詞をDaoko、作編曲はYouTubeチャンネル登録者122万人を誇るアーティスト・x0o0x_（読み : ワカメ）が担当。Daokoのリリックと有機的に交わり、都市と記憶の断片を光へと変換するような唯一無二の楽曲世界を描き出しているという。

▲ジャケットアートワーク

ジャケットアートワークは、多くの歌い手やボカロPのジャケット・MVを手掛ける沼田ゾンビ!?による描き下ろしで、楽曲の世界観を拡張するような、サイケデリックで鮮烈な色彩が印象的なビジュアルに仕上がっている。こちらのアートワークを使用したMVが本日20時よりYouTubeにてプレミア公開される。

また、自身初となるアジアツアー＜THE “YOU” ZIZAI ASIA TOUR 2025＞も、いよいよ残すところ11月28日の東京・渋谷WWW X公演のみ。中国・深圳を皮切りに、上海、バンコク、台北、ソウルと各地を熱狂の渦に包んできたツアー。その集大成となるファイナル公演をぜひチェックしていただきたい。なお、東京公演のチケット一般発売は9月27日10時より開始される。

◾️デジタルシングル「僕だけのフォトン」 配信：https://lnk.to/Boku_dake_no_Photon

作詞：Daoko 作曲：x0o0x_, Daoko 編曲：x0o0x_

Jacket Illustration：沼田ゾンビ!?

◾️デジタルEP『タイトル未定』 2025年11月19日（水）リリース予定

収録内容「前世は武将」「僕だけのフォトン」ほか

◾️＜THE “YOU” ZIZAI ASIA TOUR 2025＞ 出演：Daoko

サポートメンバー：DJ / マニュピレーター / ベース・GuruConnect、ドラム・ビートさとし

日程：2025年11月28日（金）

会場：渋⾕WWWX

OPEN：18:15 START：19:00

《問い合わせ》：AIR FLAG Inc 03-6276-4968（平⽇11:00〜16:00） 東京公演 ▶︎ 一般発売 9月27日（⼟）10:00〜発売開始

※オールスタンディング

※未就学児童⼊場不可（⼩学⽣以上チケット必要）

※お1人様4枚まで申し込み可能 イープラス：https://eplus.jp/daoko/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/daoko2025/

ローチケ：https://l-tike.com/daoko/

Ticket sales for overseas：https://eplus.tickets/daoko/