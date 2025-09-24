大相撲秋場所１１日目（２４日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が関脇霧島（２９＝音羽山）を下し、初日から無傷の１１連勝となった。

豊昇龍は、霧島を上手投げで下した取組後に「しっかり集中できているので、いいと思います。１１連勝？ あまり気にしていない。一日一番、気を引き締めて頑張ります」と言い終えると、自ら取材を切り上げた。

７月の名古屋場所は、左足親指のケガで途中休場。新横綱からの３場所で合計８個の金星を配給し、１５日間を皆勤できたのは１度のみ。それでも今場所は初日から対戦相手を圧倒し、前日１０日目には三役経験者の幕内若元春（３１＝荒汐）をすくい投げで１回転させて完勝した。

この日の取組前に、師匠の立浪親方（元小結旭豊）は「昨日はいい相撲だった。（豊昇龍の）形が戻ってきた。（終盤戦で）調子が落ちているとか、そんなことはない。腰が痛いとか、そんなこともない」と称賛した。

また、横綱初Ｖを目指すまな弟子との信頼関係も厚い。師匠は「今日の朝稽古でも、アドバイスは何もしていない。俺が言ったからって、特にやることは変わらない。あんまり言って迷わせても。自分で考えるのが一番」と明かした。

勝負の残り４日間へ、横綱が雪辱を果たせるか。