¥Ç¥¤ë¿Í¤Î¡ÖÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¥á¡¼¥ë½Ñ¡ª AIÀ½Ê¸¾Ï¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯3¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¸½Âå¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¸¾Ï¤òAI¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤±¤ë¿Í¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥á¡¼¥ë¤Î½ñ¤Êý°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¿Í¤È½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ô¤äAI¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤ëÊ¸¾Ï¡×¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¡¢½ÐÈÇ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¾¾°æ¸¬²ð¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸åÁ÷¤ë¥á¡¼¥ë¤Ë¡¢¤¹¤°±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡ª
³«»Ï¤«¤é10ÉÃ¤Ç¼èºà½ªÎ»¡ª¡© ¾¾°æ¼ÒÄ¹¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¸À
¡½¡½À¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂçAI»þÂå¡É¤Ç¤¹¡£9·î24ÆüÈ¯Çä¤Î¡¢¾¾°æ¼ÒÄ¹¤ÎÊ¸¾Ï½ÑËÜ¡ØÀ¸À®AI»þÂå¤Ë¤³¤½³Ø¤Ó¤¿¤¤¡¡¼«Ê¬¤ÇÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯µ»½Ñ¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ¡Ë¤â¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯AI¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸í»úÃ¦»ú¤Î¤Ê¤¤Àµ³Î¤Ê¥á¡¼¥ë¤òºî¤ë¤Î¤ÏAI¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ°Õ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾¾°æ¡§°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥á¡¼¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ç¡£¼Â¤ÏCopilot¤Ë½ñ¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ä¡Ä¼èºà¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤é¤»¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾¾°æ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë AI¤Ë¡Ö0¤«¤éÁ´Éô½ñ¤¤¤Æ¡×¤È´ÝÅê¤²¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Î¹ü»Ò¤ò5³ä¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏCopilot¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¸í»úÃ¦»ú¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¥á¡¼¥ë¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ËCopilot¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤Ê¸ÌÌ¤òºî¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½AI¤È¤¦¤Þ¤¯¶¦Â¸¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾°æ¡§¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡Ö0¤«¤é1¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢AI¤Ë¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¥á¡¼¥ë¤ò½ñ¤¯¿Í¤ÎÂÎ¸³¡¢´¶¾ð¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÀ¸À®¡×¤µ¤»¤ë¤è¤ê¡¢¡Öº£¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍê¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢PowerPoint¤Çºî¤Ã¤¿20Ëç¤Î´ë²è½ñ¤òPDF1Ëç¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¡£´ë²è½ñ¤ÏËÄÂç¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë·É±ó¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡Ö¤ªË»¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÎPDF1Ëç¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤À¤±È´¤½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅºÉÕ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¥°¥Ã¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎAI³èÍÑ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÁ¤ï¤ë¥á¡¼¥ë¡×¤Ï¤³¤¦ºî¤ë¡ª º£¤¹¤°»È¤¨¤ë3¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡½¡½AI¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ®·Á¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡ÖÅÁ¤ï¤ëÊ¸¾Ï¡×¤ò½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡© º£¤¹¤°¥á¡¼¥ë¤Ç»È¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾°æ¡§¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê°ì¸À¤òÅº¤¨¤ë¡¢¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯Á°¤Ë²¼Ä´¤Ù¤¹¤ë¡¢£Ê¸ÎÌ¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÃ»¤¯¤¹¤ë¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÃå´ãÅÀ¡×¤ä¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¡×¡¢¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤Ø¤Î¡Ö¶¦´¶ÎÏ¡×¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¤Ï¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¯¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¡£ÆÃ¤Ë¡¢1ÂÐ1¤Î¥á¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Á°Ìë¤Ë¿©»ö¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºòÆü¤Ï¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Æ¥ó¥×¥ì¥á¡¼¥ë¡É¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½AI¤Ë¤Ç¤âºî¤ì¤ëÊ¸ÌÌ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ê¤é¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¡»¡»¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤½¤³¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¡¢³ª¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤«¡¢ ¶¦Í¤·¤¿»þ´Ö¤Î°ì½Ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¶¦Í¤·¤¿°ì½Ö¤¬¡¢½ñ¤¼ê¤ÈÆÉ¤ß¼ê¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡Ö»ä¤À¤±¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¡×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Î¶¦Í¤ÏAI¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾°æ¡§Çö¤Ã¤Ú¤é¤¤Äê·¿Ê¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê°ì¸À¡×¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¥á¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¾ðÊó¤òÃµ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤³¤È¡×¤òÁÛÁü¤·¤Æ½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¿Í¤¬À©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸«¤Æ´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¤ë¤È¤«¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î»þÂåFacebook¤Ê¤É¤ò¿¼ËÙ¤¹¤ë¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¥Û¥Ã¥È¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ï¾¯¤·´í¸±¡£½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¤ÆâÍÆ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¹¥°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½Áê¼ê¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾°æ¡§¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤»¤º¡¢°ì²èÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ÆâÍÆ¤¦¤ó¤Ì¤ó¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÄ¹¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¥á¡¼¥ë¤À¤È·ù¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ä¹¤¹¤®¤ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢¡¿Í¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤¦ºá¡¢¢Í×ÅÀ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ºá¡¢£Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊ¸¾Ï¤òÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¼êÈ´¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ëºá¡Ä¡Ä¤³¤Î3¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢Ä¹¡¹¤È½ñ¤¯¤è¤ê¤Ï´Ê·é¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¡£¾éÄ¹¤ÊÉ½¸½¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢°ìÊ¸¤¬ÌµÂÌ¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Ã»¤¤¥á¡¼¥ë¤ò²¿ÄÌ¤â¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëÊý¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ê¸¾ÏÎÏ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡ÖÇú¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡£¥Ý¥Ä¤ê¤ÈÏ³¤é¤·¤¿ËÜ²»
¡½¡½º£²ó¤Ï¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¼èºà¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸¾ÏÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖÊ¸¾ÏÎÏ¡×¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾°æ¡§ Æñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¤¢¤ë¹Ö±é¤Ç¡Ö¼ê½ñ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÆþÎÏ¤¬¼çÎ®¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê¤Ç½ñ¤¤¤¿Ê¸»ú¤Î²ÁÃÍ¤Ï¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼ê½ñ¤¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¡×¤ÎÎÎ°è¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö½¬»ú¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿Í¤¬½ñ¤¯Ê¸¾Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢É¾²Á¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¡Ö²ÁÃÍ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉ¾²Á¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤Î½ñÀÒ¤ò¿Í¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¡Ö¤¨¤Ã¡¢¾¾°æ¤µ¤óÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¤¬¡ÖÅÁÅý·ÝÇ½¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£
¡½¡½¤À¤È¤¹¤ë¤ÈÊ¸¾ÏÎÏ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾°æ¡§¤¤¤¨¡¢¿Í´Ö¤¬½ñ¤¯Ê¸¾Ï¤Ï¡Ö°Â¿´´¶¡×¤ä¡Ö¿®Íê´¶¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²ÁÃÍ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤¬ºî¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ö¿©ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÅº²ÃÊª¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÅº²ÃÊª¤òÌÓ·ù¤¤¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¿©À¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬ºî¤Ã¤¿Ê¸¾Ï¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢À¤´Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌµÅº²Ã¤Ç¤¹¡ª¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Ì¯¤Ê°Â¿´´¶¡¢¿®Íê´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Í´Ö¤¬½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ï¡ÖÌµÅº²ÃÊ¸¾Ï¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ê¸¾Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ¤ÎÂÓ¤Ë¡Ö¿Í¤¬½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¡ÖÌµAI¡×¤È¤« ¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡½¡½¡ØÀ¸À®AI»þÂå¤Ë¤³¤½³Ø¤Ó¤¿¤¤¡¡¼«Ê¬¤ÇÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯µ»½Ñ¡Ù¤â¡¢¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢¡È¿Í¡ÊÃø¼Ô¡ËÍ³Íè¡É¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡ª
¡½¡½Æ±½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£AI¤¢¤ê¤¤Î¸½Âå¤ËÂ¨¤·¤¿Ê¸¾Ï½ÑËÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÓ¤Ë¡¢AI¤Î¥×¥í¡Ê¾®ß··òÍ´¡¿AICXÂåÉ½Íý»ö¡Ë¤«¤é¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾°æ¡§AI¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸¤¯³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤ä·Ð¸³¤òÊ¸¾Ï¤Ë¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÊ¸¾ÏÎÏ¡×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ñÀÒ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¸¾ÏºîÀ®¤Ï¡Ö½ñ¤¯Á°¤Î»öÁ°½àÈ÷¤¬9³ä¡×¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢ÌÌÇò¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃå´ã¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¤É¤¦·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼Â¤ÏÊ¸¾Ï¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¡£
¡Ö¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤¬Â¤ê¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ê¡Ö¤Þ¤Þ¡×½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£½ñ¤»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡ÖÊ¸¾ÏÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ ¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëÁ°¤Ë¡ÖºòÆü¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¤¿¤«¥Í¥¿¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÃª²·¤·¤·¤í¡ª¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£½ñ¤»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¼è¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤³¤½¤¬¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤ëÊ¸¾Ï¡×¤Å¤¯¤ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÊ¸¾ÏÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¸¾Ï¤¬½ñ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ç½ñ¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¼Â´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
