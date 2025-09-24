にじさんじ・健屋花那、医師免許の取得を告白「2時間睡眠でライバーと兼業して実習をこなす」
「にじさんじ」所属のVTuber・健屋花那さんが、24日までにエックスを更新。自身が医師免許を取得していることを明かし、ファンから驚きと称賛の声が寄せられている。
【写真】医師免許取得までの壮絶な経歴を明かす健屋花那さん
健屋さんはナース服を模したかわいい衣装が特徴で、世界中の人々を元気付けようと、ライバー活動を始めたVTuberだ。彼女は今回の投稿で「健屋花那の人生まとめ」と題し、自身の経歴を告白。
そこには「医学科に入学 大学と並行して声優養成所に通う 演劇やりすぎて留年 養成所を退所後、オーディションを受けまくりにじさんじに拾ってもらう デビュー直後のでかい試験で留年しかける（進級） 2時間睡眠でライバーと兼業して実習をこなす 休止中に遅れを取り戻し何とか医師免許取得」とつづられており、2021年6月からの休止期間中に勉強して医師免許を取得していたことを明かした。
配信業という多忙な活動をこなしながら、超難関資格を取得した健屋さんの偉業に、ファンからは「すごすぎる大尊敬」「活動と並行して医師免許取得 片方だけでも尊敬なのに凄いですよね」「医学生とライバーの兼業、ただただ尊敬の念しかありません」といった声が相次いでいる。
引用：「健屋花那」エックス（＠sukosuko_sukoya）
