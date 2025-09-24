渡邊渚、完全撮り下ろしカレンダー決定「ぜひ2026年の時の進みのおともに」
【モデルプレス＝2025/09/24】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が、2026年カレンダー「Nagisa Watanabe 2026／01-2026／12 Calendar」を発売することが決定した。
公式サイトでは「完全撮り下ろし！渡邊渚の魅力が詰まった2026年カレンダーの受注販売を開始しました！」と報告。「種類は3種類で、高品質な大判印刷で楽しむ迫力のビジュアルの『壁掛けカレンダー』、デスクに置けば毎日のあなたを元気づけてくれる『卓上カレンダー』、そして待望のLighthouse会員限定のイベント参加券とサイン会付の『会員限定セット』です」と伝えた。
また、渡邊は「衣装や写真のセレクトなど、私自身で選択して作ったので、とても大変ではありましたが、自信作です！」と説明。「好きなものを詰め込み、カラフルに季節を彩るような、素敵なカレンダーになっているのではないかと思っています」「ぜひ2026年の時の進みのおともに、このカレンダーを使ってくだされば嬉しいです！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
