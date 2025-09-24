◆バスケットボールＢ１リーグ▽プレシーズンマッチ 京都７７―６１茨城（２４日、京都・横大路運動公園体育館）

京都は開幕前のラストゲームで茨城に快勝した。

第１クオーター（Ｑ）、前線から激しいプレッシャーをかけて相手のボールを奪取。チーム最年長３７歳のＳＧ古川孝敏や、身長２０８センチのセンターのチャールズ・ジャクソンらが次々とシュートを決めた。第３Ｑの序盤で勝ち越すと、第４Ｑで突き放して試合終了。副将でＰＧの渋田怜音は「相手のフォーメーションの入りから崩せて、優位に進められた」と手応えをつかんだ。

昨年は、西地区３位でプレーオフ進出ならず。今季就任した伊佐勉ヘッドコーチ（ＨＣ）は、昨季まで率いたロイ・ラナ前ＨＣの守備的な戦術とは打ってかわって、攻撃的なバスケットを掲げる。新指揮官は「ディフェンスから攻めるバスケットを突き詰めたい。最後のプレシーズンマッチ、開幕へ向けていいゲームができた」と好感触を口にした。

１０月４、５日は開幕節・富山戦（かたおかアリーナ京都）。渋田副将は「チームは日本一になることを掲げている。去年プレーオフに出られなかった悔しい思いあるので、まずはプレーオフに出て、そこから勝負できるチームをつくっていきたい」と念願の初Ｖも見据え、意気込んだ。

リーグ戦は東西１３クラブ計２６クラブで争い、各地区上位２クラブずつと、他２２クラブ中で勝率上位４クラブの計８クラブがプレーオフに進む。

◇京都ハンナリーズ（ＫＹＯＴＯ ＨＡＮＮＡＲＹＺ） ２００８年７月創設。クラブ名は京ことば「はんなり」（華やかで上品さと気品も兼ね備えているさま）から命名された。チームカラーは花浅葱色（はなあさぎいろ、鮮やかな青緑色）。ホームタウンは京都市。ホームアリーナは、かたおかアリーナ京都（京都市体育館）。