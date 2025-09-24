チャーリー・シーンが1990年1月、マリブの自宅で元婚約者ケリー・プレストンが負傷した銃創事件について、初めて詳しく説明した。英インディペンデント紙の取材で、チャーリーは80年代に持ち歩いていた小型リボルバーをジーンズの後ろポケットに入れたまま脱衣し、その翌朝にケリーが床の衣類を移動させた際、銃が暴発したと明かし、「愚かにも装弾を抜かずに置き忘れたんだ」と自責の念を示した。



【写真】ジョン・トラボルタと結婚した元婚約者のケリー・プレストン

銃弾は便器にあたり、ケリーは跳ね返った破片でふくらはぎと手首を負傷し病院で治療を受けた。事故当時、下の階にいたチャーリーは銃声を聞いて、ケリーのもとにかけつけ、タオルで血を拭きながら911に通報したという。「悪夢みたいだった。二度と銃は携帯しなかった」と深い後悔を口にしている。



ふたりは事件後に婚約を解消。ケリーは後にジョン・トラボルタと結婚し、がんの闘病生活の末2020年に57歳で他界した。



チャーリーは新著『ザ・ブック・オブ・シーン』で、この一件をジョンと子どもたちへの配慮から最小限にとどめつつも、「ケリーは美しくて賢くて最高だった」と当時の愛情をしみじみと振り返っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）