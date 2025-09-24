女優の天海祐希（58）が24日に都内で行われた映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（監督阪本順治、10月31日公開）の完成披露試写会に出席。主演・吉永小百合（80）との共演への喜びを語った。

日本を代表する偉大な女性登山家・田部井淳子の実話をもとにした同作。エベレスト女性初登頂から、晩年の闘病、余命宣告を受けながらも亡くなる直前まで山に登り続けた勇壮な生涯を描く。天海は吉永演じる主人公・多部純子の盟友であり、エベレスト登頂の相棒でもある北山悦子役を演じた。

吉永とは映画「最高の人生の見つけ方」以来6年ぶりのタッグで3度目の共演。「3回も吉永さんとご一緒したいなんて方たくさんいらっしゃるでしょうに3回もご一緒させていただけてこんなにありがたい事はない」と感謝。

「そしてまたこうして、ずっと小百合さんの役を見つめ続ける方の役って、こんなありがたいことはないなと思いながら、大事に大事に演じました。本当にその思いが見てくださる方にも伝わるといいなと思っています」とほほ笑んだ。

信頼、尊敬する吉永から「もう、感謝、感謝。（天海を）いつも頼ってますし、これからもご一緒したい」と言葉をかけられると「私泣いちゃう…」と感無量で、軽く抱擁する場面もあった。