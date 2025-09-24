歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

自身の状況ついて、綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】





堀ちえみさんは「違和感アリアリ？！モーニングメッセージ！」と題したブログで、「モーニングメッセージです。この何日間か…この状態だけど、頑張って喋っています。」と綴ると、動画をアップ。



投稿された動画で、堀ちえみさんは「ちょっとね、仮歯の状態で右上の歯が違和感ありありなんですけど。それによって言語が多少ちょっとね、左右されてしまうのが悔しいですが、これはこれで、え〜、まあ、ちょっといい勉強かなと思って頑張って乗り越えます。」と、仮歯の状態で、話すことに影響が出ていることを明かしています。





続けて「口の中は普段と何ミリかの違いが出るだけで、かなりの違和感を感じるものです。」「流石の私も奥歯の治療は経験済みですが、横の歯の治療は初めてなので」「暫くの間は慣れるまで、言語の出し方をまた変えなくてはならないのでちと大変かな」と、説明しました。



そして「私の言葉は言語聴覚士の先生による、オーダーメイドなので 少しサイズが違うと、言葉によってはまたやり直しなんですね。」と、記しました。



最後に、堀ちえみさんは「早く慣れたい！」「でも慣れた頃に本歯ができてくるんだろうなぁ…と推測する笑」と、綴っています。





堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







