Å¸Í÷²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Ë¤âÃíÌÜ🎨Âç¥´¥Ã¥ÛÅ¸¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤ª²Û»Ò´Ì¤ä¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¤Ê¤É¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Ã!!

½©¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤â¤Á¤í¤óÅ¸¼¨ºîÉÊ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥´¥Ã¥Û¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò´Ì¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥Ã¥º5Áª¡Û
¡¡ÖÌë¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹´Ì¡×
2025Ç¯9·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂç¥´¥Ã¥ÛÅ¸ Ìë¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡×¤Î²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò´Ì¡£
³¸ÌÌ¤Ë¤Ï¥´¥Ã¥Û¤Î¡ÖÌë¤Î¥«¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥¬¥é¥¹³¨¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥é¥¹¤ä·úÊª¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥´¥Ã¥Û¤¬Ìë¶õ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢´Ì¤ÎÃæ¿È¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤ÈÄìÌÌ¤Ë¤âÈþ¤·¤¤Ìë¶õ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡Ä¡Ä¡ª
¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¤»¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¥¯¥Ã¥¡¼¡£´Ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³¸ÌÌ¤Î¥¬¥é¥¹³¨¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Î´Ì¤Ï¡¢È¾Ê¬¤Ï¾®ÊªÆþ¤ì¡¢¤â¤¦È¾Ê¬¤ò¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¼ýÇ¼¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
²Á³Ê¡§1944±ß¡Ê7¸ÄÆþ¤ê¡Ë
³«ºÅ²ñ´ü¡§¿À¸ÍÅ¸ 9·î20Æü¡Á2026Ç¯2·î1Æü¡¢Ê¡ÅçÅ¸ 2·î21Æü¡Á5·î10Æü¡¢ÅìµþÅ¸ 5·î29Æü¡Á8·î12Æü
»²¾È¸µ¡§Âç¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½é´ü¤ÎÌ¾ºî¤«¤éºÇ¿·¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Þ¤Ç¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¶å½£¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ£°ì¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
BOOK·¿¥é¥¤¥È¡Ê8800±ß¡Ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ê2772±ß¡Ë¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡Ê³Æ1980±ß¡Ë¡¢¥á¥¾¥ó ¥É ¥Õ¥ë¡¼¥ë FANTASIA/¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê7000±ß¡Ë¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 30¼ï¡Ê³Æ660±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Í½Äê¡£
ÆÃÀß¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤º¡¢´Õ¾Þ»þ´ÖÆâ¤ÎÆþÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
³«ºÅ²ñ´ü¡§10⽉13⽇¡Á2026Ç¯2⽉1⽇¡¡¢¨⽉ÍËµÙ´Û¡¢ÊÄ´ÛÆü¤¢¤ê
³«ºÅ»þ´Ö¡§9»þ30Ê¬¡Á17»þ30Ê¬¡ÊÆþ´Û¤Ï16»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³«ºÅ²ñ¾ì¡§Ê¡²¬»ÔÇîÊª´Û ÆÃÊÌÅ¸¼¨¼¼
»²¾È¸µ¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
£junaidaÅ¸¡ÖTHE WHISPERING GARDEN¡×¥°¥Ã¥º
ËÌ²¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÈÓÇ½¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·´ë²èÅ¸¡¦junaidaÅ¸¡Ö¥¶¡¦¥¦¥£¥¹¥Ñ¥ê¥ó¥°¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ÊTHE WHISPERING GARDEN¡Ë¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
³¨ËÜ¤ÎÁÏºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Áõ²è¡¢»í²è½¸¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë²è²È¡Öjunaida¡Ê¥¸¥å¥Ê¥¤¥À¡Ë¡×¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢2023Ç¯¡Á2025Ç¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¸¶²èÌó90ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê»Àß¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ô¥ó¥º¤ä¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ëB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢1000¥Ô¡¼¥¹¥Ñ¥º¥ë¤Ê¤É¤¬ÈÎÇäÃæ¡£
³«ºÅ²ñ´ü¡§11·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ
³«ºÅ»þ´Ö¡§10»þ¡Á17»þ¡ÊºÇ½ªÆþ´Û¤Ï16»þ30Ê¬¡Ë
»²¾È¸µ¡§¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÈÓÇ½¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¤¥í¥Ð¡¼¥È ½©»³Îµ¼¡ presents¡Ö10¼þÇ¯ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë ¶»¤ä¤±ÂçÇîÍ÷²ñ¡×¥°¥Ã¥º
¥í¥Ð¡¼¥È ½©»³Îµ¼¡¤¬¸½Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÊ±¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¤¬¡¢Ê¡²¬¥Ñ¥ë¥³ ËÜ´Û5³¬ ¥Ñ¥ë¥³¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ·èÄê¡£
¶»¤ä¤±É¬»ê¤ÎÇ»¸ü¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·òºß¢ö¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿µÇ°¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¡¦¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
³«ºÅ²ñ´ü¡§10·î3Æü¡Á10·î19Æü
»²¾È¸µ¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¥¥´¥Ã¥Û¤Î¡ÖÀ±·îÌë¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÇë¤Î·î¡×
Å¸Í÷²ñ¡Ö¥´¥Ã¥ÛÅ¸¡¡²ÈÂ²¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À²è²È¤ÎÌ´¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥´¥Ã¥Û¤ÎÌ¾²è¡ÖÀ±·îÌë¡×¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë»È¤Ã¤¿¡ÖÇë¤Î·î¡×¤¬ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Çë¤Îºé¤Íð¤ì¤ëµÜ¾ëÌî¤Î¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖÌ¾·î¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿ÀçÂæÌÃ²Û¤È¡¢Áë¤«¤é¸«¤¨¤ëÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿¥´¥Ã¥ÛÈÕÇ¯µ¤Î·æºî¡£¡Ö·î¡×¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÀ¾ÍÎ¤ÈÅìÍÎ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¢ö
²Á³Ê¡§1900±ß¡Ê5¸ÄÆþ¤ê¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§12·î21Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇäÃæ
»²¾È¸µ¡§ÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ú¥°¥Ã¥º¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡Ä¡ª¡Û
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢Å¸¼¨ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥°¥Ã¥º¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤ì¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢ºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤¬´Ë¤ó¤¸¤ã¤¤¤½¤¦¡Ä¡Ä¡ª
Å¸Í÷²ñ¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥°¥Ã¥º¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¢ö
