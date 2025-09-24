秋の全国交通安全運動期間中のきょう、氷見市で車に乗車中の子どもを交通事故から守る教室が開かれ、参加者はチャイルドシートの正しい使い方を学びました。



「ここを倒せば、もっとしっかりつきます」



教室には、氷見市の地域子育てセンターを利用し、チャイルドシートを使っている0歳から2歳までの子どもと保護者7組が参加して、JAF富山支部の担当者から正しい使い方の指導を受けました。





道路交通法では、6歳未満の幼児にチャイルドシートの使用が義務付けられています。チャイルドシートは、体を支えるひもと子どもの体の間にすき間ができないように子どもを座らせること、そしてチャイルドシートが車の座席にちゃんと固定されていることが大切だということです。参加者「毎日使うものなので、少しのぐらつきもないようにしないといけないというのを、改めて確認させてもらいました」JAF富山支部 林宏二さん「万が一の事故とか、あと急ブレーキ踏んだ時もけっこうな衝撃とかありますので、お子さんの命を守る大切なものになります」JAFのデータによりますと、チャイルドシートを使わないと、交通事故での死亡や重傷の割合が、未就学児で4倍から5倍になるということです。秋の全国交通安全運動は、今月30日まで行われています。