¡Úµ®½Å¤Ê±ÇÁü¡Û¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë»Ä¤ë67Ç¯Á°¤ÎÉÙ»³¤ÎÉ÷·Ê
¤³¤Á¤é¤Ïº£¤«¤é67Ç¯Á°¡¢1958Ç¯¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÉÙ»³¸©¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉ÷·Ê¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³»Ô¤Î¸©±ÇÁü¥»¥ó¥¿ー¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¡¢»Ò¤É¤âµ¼Ô¤¬³ÆÃÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÉÙ»³¤ÎÍÍ»Ò¤¬Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÙ»³±Ø¤ËÃå¤¤¤¿»°¿Í¤Ï¸©Ä£¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤º¡¢¸©ÃÎ»ö¤µ¤ó¤Î½ê¤Ø²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
µ¼Ô
¡ÖÃÎ»ö¤µ¤ó¡¢ÉÙ»³¸©¤Î°ìÈÖÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢ÅÅÎÏ¤ÎË¤«¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Âç¤¤ÊÈ¯ÅÅ½ê¤ä¥À¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï1958Ç¯¾¼ÏÂ33Ç¯¤Î12·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥à±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉáµÚÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢»Ò¤É¤âµ¼Ô¤¬Á´¹ñ¤ò½ä¤Ã¤ÆÌ¾½ê¤äÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÆ¦µ¼Ô¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÆüËÜÊüÁ÷±Ç²è¤¬À©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
30Ê¬Í¾¤ê¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¸©Æâ¤ÎÉ÷·Ê¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Î¤¿¤á¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤â¼èºà¡£
×¢´ÓÆ²¤ÎÌôºî¤ê¤ä¡¢ÉÔÆó±Û¤Îµ¡³£ÉôÉÊÀ½Â¤¤ÎÍÍ»Ò¡¢YKK¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¹©¾ì¤Ê¤É·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÆ¦µ¼Ô¡×¥·¥êー¥º¤ÏÉÙ»³¸©¤Ê¤É5¤Ä¤Î¸©¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³¸©¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¸©±ÇÁü¥»¥ó¥¿ー¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤ÎºîÉÊ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤òº£Ç¯3·î¤Î¡Ö¤È¤ä¤Þ±ÇÁüº×¡×¤Ç¾å±Ç¤·¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜÊüÁ÷±Ç²è¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡ÖÆ¦µ¼Ô¡×¥·¥êー¥º¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©±ÇÁü¥»¥ó¥¿ー¡¡ÂçÌî¾°»Ö²ÝÄ¹
¡ÖÉÙ»³¸©¤È¤â¡¢¼Â¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤óÀ©ºî¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²§µ×°ô¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÉÙ»³½Ð¿È¤Î¤¿¤¤¤Ø¤óÍÌ¾¤Ê¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¼Â¤Ï¡¢À©ºî¤Ë¤âÂç¤¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È³Î¤«¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÃæ¤Ë¤â²§¤µ¤óËÜ¿Í¤âÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¼Â¤ÏÂçÊÑ¤¹¤´¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
ÉÙ»³»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Î²§µ×°ôÊ¸¸Ë¤Ë¡¢¤½¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤¬¤ï¤«¤ë»ñÎÁ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜÊüÁ÷±Ç²è¤òÁÏÎ©¤·¤ÆÀë¤Ï¾Ä³°Ã´Åö¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ°è¤Î¶µ°é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÉÙ»³¸©¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡×
Àë¤È¤Ï¡¢²§µ×°ô¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤Î2Ç¯Á°¡¢1956Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿µûÄÅÂç²Ð¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿µûÄÅ¤Î³¹¤¬Éü¶½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤âÂç»ö¶È¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÍÊö¥À¥à¤Î¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï¸å¤Î¿¼¹ï¤ÊÅÅÎÏÉÔÂ²ò¾Ã¤Î¤¿¤áºî¤é¤ì¤¿¥À¥à¤Ç¡¢»£±Æ2Ç¯¸å¤Î1960Ç¯¤Ë´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©±ÇÁü¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤òDVD¤ä¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥³¥Ôー¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ä°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤âÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£