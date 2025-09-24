県内では新型コロナウイルスの流行が続き、特に子どもたちの間で多くなっています。



富山市の小児科医院ではコロナに限らず体調不良を訴える子どもが多くなっていて、医師は寒暖差が大きくなるこれからの時期の体調管理を呼びかけています。



助田記者がお伝えします。



県内で今月21日までの1週間に報告された新型コロナウイルスの感染者は、1医療機関あたり7.85人でした。



今年最多となった前の週からは減りましたが、今月に入って多い状態が続いています。





年代別では、特に10歳から14歳の児童生徒の患者数が引き続き多くなっています。県教育委員会によりますと今月、新型コロナの感染拡大に伴い学級閉鎖とした小中学校は3件で、学校での感染拡大に注意が必要です。富山市の小児科医院では、新型コロナだけでなくかぜの症状がある子どもも増えているといいます。八木小児科医院 八木信一院長「（新型コロナは）1日に数名の方は8月の終わりくらいから少しずつ増えておりますけど、それ以外の一般の感染症せき・鼻水・秋に流行するようなウイルス感染も日に日に増えている状況」夏休み明けのこの時期は例年、感染症が流行する傾向にありますが、今年は猛暑も影響しているのではと話します。八木信一院長「今年、かなり長い期間猛暑といいますか、暑かった時期が続きまして、それで体力が少しずつ落ちている方とかですね、抵抗力が落ちている方が例年よりも多い印象」また、冷房をかけた部屋で換気が十分にされないまま、人が集まることで新型コロナやかぜが拡大しているのではないかということです。寒暖差が大きくなるこれからの時期は、いっそう体調管理に注意してほしいといいます。八木信一院長「規則正しい生活をして、睡眠を十分とって、栄養をしっかりとって、日常の体調管理を気を付けていただくということ。あるいは人込みで密集しているところでは、従来通り体調が悪い場合はマスクをして手洗いうがいをしっかりすることが大事かなと思いますね」新型コロナの流行は来月上旬まで続くと見られます。そのあと冬にかけてはインフルエンザの流行にも注意が必要です。