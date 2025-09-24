貴島明日香「とにかく香りがいい」香りをベタ褒め！ドラストで買えるシャンプー＆トリートメント
貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『モデル貴島明日香の、にゃんずと過ごす夜。』の動画を投稿。ブランドの提供ではあるものの貴島さんなりの使用感も語ってくれていました！
■シャンプー＆トリートメント
動画内で紹介されたのはこちら！
BOTANIST/サンタル リペア オイルイン シャンプー・トリートメント 各税込1,650円（公式サイト）
木の温もりが感じられるような香りが特徴のシャンプー＆トリートメント。
貴島さんはこちらについて「とにかく香りがいいんですよね」とコメントしながら紹介！
その香りについて「心からバスタイムに浸れるような、そんな香り」「ちょっとした甘さとウッディー」とバスタイムの時間をより良いものにしてくれるような、ほんのり甘さのある香りだと説明。
続けて「リラックスしたいなっていう時に本当にピッタリ」「香るたびに好きになっちゃうような」とリラックスできるその香りを絶賛していました！
■動画もチェック
動画内ではお家で過ごす夜の様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。