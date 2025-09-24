¹Ã»Ò±à11ÅÙ½Ð¾ì¤ÎÌ¾¾¡¦Àõ°æ½ãºÈ´ÆÆÄ ¡ÈÉô°÷9¿Í¤Î¶âÂôÎ¶Ã«ÌîµåÉô¡É°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÂç²ñ ¸ÅÁã¡¦¶âÂô¹â¹»¤È¤Î°ìÀï¤Ç¸«¤¨¤¿¡ÖÌÜÉ¸¡×
6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½©¤ÎËÌ¿®±Û¹â¹»Ìîµå¤ÎÀÐÀî¸©Âç²ñ¡£
¤«¤Ä¤Æ¶âÂô¹â¹»¤ò¹Ã»Ò±à¤ËÆ³¤¤¤¿Àõ°æ½ãºÈ¤µ¤ó¤¬¡¢Éô°÷9¿Í¤Î¶âÂôÎ¶Ã«¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢¸ÅÁã¤È20Æü¡¢ÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂôÎ¶Ã«¡¦Àõ°æ½ãºÈ´ÆÆÄ¡Ö¸µµ¤¤è¤¯¤Ê¡¢¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×
¶âÂô¹â¹»¤ò½Õ²ÆÄÌ»»11²ó¹Ã»Ò±à¤ËÆ³¤¤¤¿Àõ°æ½ãºÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î1Æü¤Ë¶âÂôÎ¶Ã«¹â¹»ÌîµåÉô¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂôÎ¶Ã«¤Ï3Ç¯À¸¤¬°úÂà¤·¡¢2Ç¯À¸8¿Í¡¢1Ç¯À¸1¿Í¤Î9¿Í¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂôÎ¶Ã«¡¦Àõ°æ½ãºÈ´ÆÆÄ¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤»Ò¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢»ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï¤â¤¦´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢9¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ê²Æ¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤Ê¤é¼«Ê¬¤¬¾¯¤·ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×
·Þ¤¨¤¿½©µ¨Âç²ñ2²óÀï¡¢¶âÂôÎ¶Ã«¤ÏÀõ°æ¤µ¤ó¤¬18Ç¯´Ö´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¶âÂô¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¶µ¤¨»Ò¡×
»î¹çÁ°¡¢Àõ°æ´ÆÆÄ¤Ï¶µ¤¨»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¶âÂô¹â¹»¤ÎÉðÉô²ÂÂÀ´ÆÆÄ¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÎ¶Ã«¡¦Àõ°æ½ãºÈ´ÆÆÄ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ëº£»ý¤Ã¤Æ¤ëÎÏ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¤Ä¾å¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï2²óÉ½¡£¶âÂô¤Î4ÈÖ¾®Ã«Æâ¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÎ¶Ã«¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤«ÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£
2²óÎ¢¡¢¶âÂôÎ¶Ã«¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò1ÎÝ¤ËÃÖ¤¡¢6ÈÖÀÖ±©¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢Áê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤â½Å¤Ê¤ê¡¢1ÂÐ1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
4²ó¤Ë¶âÂô¤¬2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢¶âÂôÎ¶Ã«¤Ï2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë7ÈÖÅÄÅç¤ÎÂÇµå¤¬Áê¼ê¤Î°Á÷µå¤òÍ¶¤¤¡¢ºÆ¤Ó3ÂÐ3¤ÈÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
9¿Í¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Â³¤¯¶âÂôÎ¶Ã«¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÀõ°æ´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢5²óÉ½¤Ë¶âÂôÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ó¡¢¶âÂô¤Ï°ìµó7ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¹µ¤¨¤Î¤¤¤Ê¤¤¶âÂôÎ¶Ã«¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÅÄÅç¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶âÂôÎ¶Ã«¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º3ÂÐ10¤È7²ó¥³¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤ÇÇÔ¤ì¡¢2²óÀï¤Çµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂô¹â¹»¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¶á¤Å¤±¤ë¤« ¡Ö¤³¤ÎÅß»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¶âÂôÎ¶Ã«¡¦Àõ°æ½ãºÈ´ÆÆÄ¡Ö¤É¤ì¤°¤é¤¤º£¤ÎÃÊ³¬¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï²¿¤È¤«¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¶âÂôÎ¶Ã«¡¦»³ÅÄÚðÍå¼ç¾¡Ö¶¯¤¤¤È¤³¤í¤È¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÅÝ¤½¤¦¤È´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Á¤Ø¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤¿Àõ°æ´ÆÆÄ¡¢Áá¤¯¤â¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂôÎ¶Ã«¡¦Àõ°æ½ãºÈ´ÆÆÄ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ê¶âÂô¹â¹»¤È¡Ë¤ä¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤òº£ÅÙ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¶á¤Å¤±¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÅß¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ËÌá¤ì¤Æ»î¹ç¤ò³Ú¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤¬¡¢Éé¤±¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿68ºÐ¤ÎÌ¾¾¡£Åß¤Ë¸þ¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£