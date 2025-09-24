Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Gt/Vo）が9月23日、自身のInstagramを更新。大人な雰囲気が漂う新アーティスト写真のオフショットを公開している。

Mrs. GREEN APPLEは同日、メンバー3人が黒のスーツ姿となった新アーティスト写真を解禁した。大森はInstagramに「2025AW」というタイトルで、オールブラックのスーツスタイルのソロカットを披露した。続けての投稿では絵文字を載せ、アー写撮影のオフショットを投稿。照明の横でカメラを見つめるショットや目を瞑ったショット、さりげなく流し目をするシーンなど、大人の余裕を感じさせる自然体な大森の姿が披露されている。

コメント欄には「大人と若さの狭間の色気がたっぷり！素敵」「色気がえぐい」「もうなんの雰囲気も似合うもっくん、最強で最高です♡」など、大森から漂う大人の色気に多くの反響が寄せられている。

（文＝本 手 ）