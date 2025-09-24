中国が“停滞した状況”打破へ新政策。欧州５大リーグに選手送れば、外国人登録枠を追加へ。「成功例の日本を追随」と母国メディアが報じる
中国サッカー協会が起死回生の一手となりうる新政策を発表。同国メディア『Sohu』が伝えた。
低迷からの脱却を目ざす中国が打ち出したのは、選手を欧州５大リーグに送り出した自国リーグのクラブに対し、外国人選手登録枠を１つ追加で与えるという制度だ。
中国サッカーは、代表チームがワールドカップ予選で敗退し、クラブもアジア・チャンピオンズリーグで思うように結果を残せないなど、厳しい状況が続いている。同メディアは「アジアのライバルたちとの差が広がっている」としたうえで、協会はこの「停滞した状況」を政策によって打破したい考えだとした。
また記事では、成功例として日本やウズベキスタンを挙げ、「アジアサッカー界全体で、選手の海外でのプレー奨励は、サッカーのレベル向上に効果的な施策となっている。両国は同様の政策で相当規模の海外組を育成してきた」と指摘。「選手を高水準リーグで鍛錬させることが、代表チームの実力向上に繋がる」という成功モデルを、中国も追随しようとしていると説明した。
この新たな政策は、国際競争力の回復を目ざす中国サッカーの新たなアプローチであると強調している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
