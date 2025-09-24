ダイドードリンコは、今年秋冬の新商品として、冬の小腹満たしとして好評を得てきた“お米入り缶スープシリーズ”から「旨辛ユッケジャンクッパ風スープ」を10月6日に発売する。

「旨辛ユッケジャンクッパ風スープ」は、これから寒くなる季節の小腹満たしにぴったりな、こころもからだも温まる、お米入りの缶スープ飲料。味わいは、コチュジャンをはじめとした韓国調味料をベースに、魚介と肉の旨味を効かせた、コク深い“旨辛”韓国系スープに仕上げた。また、同社の特許製法によって、お米の粒をそのまま丸ごと具材として使用し、スープでありながら、しっかりとした食べごたえを実現した。手軽においしく小腹を満たしたいときは、こだわりの味わいと食感が詰まった「旨辛ユッケジャンクッパ風スープ」をぜひ楽しんでほしい考え。

「旨辛ユッケジャンクッパ風スープ」は、コチュジャンをはじめとした韓国調味料をベースに、魚介類や肉の旨味を凝縮したエキスがしみ込んだ旨辛韓国系スープ。同社独自の特許製法で米粒を丸ごと具材化した。クッパ感覚が楽しめる。

［小売価格］140円（税別）

［発売日］10月6日（月）

ダイドードリンコ＝https://www.dydo.co.jp