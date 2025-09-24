ヤマハは、新たな技術で最大限の飛距離と方向安定性をゴルファーに提供するゴルフクラブ「RMX DD（リミックス ディーディー）」を、ドライバー2モデル、アイアン3モデル、フェアウェイウッド、ユーティリティのラインアップで10月24日から発売する。

今回発売する「RMX DD」は、幅広いゴルファーが自身の志向性に合わせて“今の自分を超える”パフォーマンスを発揮できる新モデル。ドライバーは、ゴルファーの志向に合わせた特徴の違う2種類のヘッドを用意した。いずれも、独自の8軸積層カーボンフェース「OCTA ANGLE CARBON FACE（オクタアングルカーボンフェース）」を搭載し、ルール限界のボール初速を生み出す。また、新バルジデザインによる弾道の安定やフェース面の凹凸設計によるスピンの安定化で、高い方向安定性を実現した。さらに、ソールウェイトのポジション調整によって最適な弾道を選択可能となっている。加えて、黒の質感違いを幾重にも組み合わせることで深みのある高級感を表現したデザインを採用している。アイアンはすべて軟鉄鍛造の3モデルを用意し、やわらかい打球感と気持ちよく打てる抜けの良さ、ピンを狙える反発設計を備えている。フェアウェイウッドはフェース材にC300マレージング鋼を採用した薄肉・偏肉フェースによって打点部の広範囲で反発性能が向上。インナーウェイトによる安定性や弾道高さもプラスした。同じく反発性能や安定性、弾道高さが向上したユーティリティもラインアップしている。

専用設計の8軸積層カーボンフェースを搭載した、特徴の異なる2種類のヘッド（DR）を採用した。“飛びのDNA”に振りやすさと安定性がプラス（FW）している。極上の打感と抜けの良さ、寛容性を備えた軟鉄鍛造3モデル（IR）を展開する。

［小売価格］

ドライバー：クラブ 9万6800円／ヘッド 6万3800円

フェアウェイウッド：各5万9400円

ユーティリティ：各4万9500円

アイアン

RMX DD−1 TOURMODEL

N.S.PRO MODUS3 TOUR 115（S）：＃6〜PW（5本） 12万6500円／＃4・＃5 各2万5300円

RMX DD−1

N.S.PRO MODUS3 TOUR 105（S）：＃6〜PW（5本） 12万6500円／＃4・＃5・AW・SW 各2万5300円

N.S.PRO 950GH neo（S）：＃6〜PW（5本） 12万6500円／＃4・＃5・AW・SW 各2万5300円

RMX DD−2

N.S.PRO 950GH neo（S）：＃6〜PW（5本） 12万6500円／＃5・AW・SW 各2万5300円

TENSEI GR i50（SR／R）：＃6〜PW（5本） 13万2000円／＃5・AW・SW 各2万6400円

（すべて税込）

［発売日］10月24日（金）

ヤマハ＝https://jp.yamaha.com