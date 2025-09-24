¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¿·¤·¤¤µ¨¸ì¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ù¤¡×¡¡¤ª»¶ÊâÃæàÎä¤¨¤Æ¤ëá¥³¡¼¥®¡¼¤Ë19Ëü¿ÍÌåÀä
¡ÖÎä¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸¤¤Î»Ñ¤¬X¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û483.7Ëü²óÉ½¼¨¡¢19Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÎä¤¨¤Æ¤ë¥³¡¼¥®¡¼á
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Ý¤¿´Ý¡Ê¡÷hipo_potamaru¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î23Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Àî¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤Ç¥Ú¥Á¥ã¥Ã¤È²£¤¿¤ï¤ë¥³¡¼¥®¡¼¤Î»Ñ¡£¤Ô¤ç¤³¤Ô¤ç¤³½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸å¤íÂ¤À¤í¤¦¤«¡£
Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Þ¤ÇÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤È¤Æ¤â³èÈ¯¤Ç¿Í¤¬Âç¹¥¤¡ÊÂç¤¤Ê¸¤¤Ï¾¯¤·¶ì¼ê¡Ë¤Ê3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¢ÄÝ¡Ê¤Ä¤à¤®¡Ë¤Á¤ã¤ó¡£
ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡¢8·î23Æü¤ÎÄ«¤Î»¶Êâ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ø±à¤ËÃå¤¤¤¿¤é°ìÌÜ»¶¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¿åÏ©¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤³¤ÎÊ¢Çç¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤êÎÃ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¿åÏ©Í·¤Ó¤Ï°ìÇ¯Ãæ¡¢Ê¢Çç¤¤ÎÃ¤ß¤Ï²Æ¤ÎÉ÷Êª»í
¾®¤µ¤Ê¤³¤í¤«¤é¿åÍ·¤Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤Û¤Ü°ìÇ¯Ãæ¤³¤Î¿åÏ©¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÄÝ¤Á¤ã¤ó¡£
Ê¢Çç¤¤¤ÇÎÃ¤à¤Î¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï19Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö´°Á´¤Ë¤ª¤Ä¤«¤ê¤·¤Æ¤ëw¡×
¡ÖÀî¤Ë¤¢¤Ù¤«¤ïÌß Íî¤Á¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¿©¥Ñ¥ó¤ÎÀîÎ®¤ì¡×
¡Ö¥ª¥Õ¥£¡¼¥ê¥¢¡©¤Á¤¯¤ï¡©¡×
¡ÖÎ®¤·¥³¡¼¥®¡¼¡×
¡Ö¤â¤¦...¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤ó¤È¤Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤Ê...¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡¢Îä¤ä¤·¥³¡¼¥®¡¼¡© 7»ú¤Ê¤ó¤À¤«¤é¿·¤·¤¤²Æ¤Îµ¨¸ì¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ù¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÄÝ¤Á¤ã¤ó¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤¢¡µ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¥³¡¼¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë