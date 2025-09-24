1976年に日本ビクターが開発した家庭用VTR規格、VHS。先行して発売され優位にあったSONYのベータマックスと真っ向から競合したが、最終的にVHSが市場を制し、世界標準規格として多くの国や家庭に普及することとなった。

そんなVHSの開発秘話を映画化したのが、2002年に公開された「陽はまた昇る」だ。主演は西田敏行で、ビクター横浜工場のビデオ事業部に事業部長として赴任した加賀谷静男を演じる。また、加賀谷を支える同事業部次長・大久保修役を渡辺謙が務めるなど、実力派キャストが勢揃いした。それぞれが高い演技力で、時代を築いた者たちの夢と戦いを、鮮やかにスクリーンに描き出している。

■己と社員の夢、家族への愛を背負った事業部長を西田敏行が熱演

物語の本題は、社内での会議シーンから始まる。新商品開発を上司に申請するための会議で、部屋には熱気が感じられ、加賀谷は部下たちに気合十分の声で「じゃあ行ってくるぞ」といって退出。しかし、専務や副社長に会った時に、意外な話が飛び出す。その時期、ビクターの業績は芳しくなく、加賀谷は事実上の左遷となるビクター横浜工業・ビデオ事業部への異動を命じられる。役職は事業部長、つまりは管理職で、技術屋の加賀谷にとっては開発から離れてしまうこともショックだっただろう。

会議での頼りがいのある姿から、震える声、縋るようなまなざしを専務らに向け、驚きと無念さに満ちた姿へ。その変化を説得力ある演技で見せるだけでなく、真摯な人間味が感じられるのは、西田の演技の"味"と言えるだろう。

そして物語が進むほど、表情豊かで、人間味と熱を帯びた西田の演技は加速していく。副社長から「全部門20%の人員を削減しろ」と命じられた時には、声を震わせて家庭用VTRの開発を訴えたり、1人も辞めさせないことを念頭に家庭用VTRの開発を決め、反対する大久保に「無茶でもやるんだよ！」と声を荒げたりもする。

また、加賀谷の妻・圭子や息子たちとの触れ合いも、物語の随所に挿入される。新商品開発という自分と社員の夢、そして家族への愛を背負って前へと進む加賀谷の姿は、まさに時代を作った男の姿といえるだろう。

■加賀谷を支える事業部次長を静かで熱のある演技で体現した渡辺謙

渡辺が演じるビデオ事業部次長・大久保は、加賀谷が横浜工場に赴任した時に登場する。整えた髪に眼鏡をかけ、長身を深く曲げてお辞儀する様子から、実直なサラリーマンという印象を受ける。真面目で大人しい性格のようで、社員食堂で協力会社の社長に突き飛ばされるシーンでは、焦りながらも相手を鎮めようと丁寧に対応する。

管理職という立場上、部下と上司の板挟みになる状況も多い大久保。当初、事業部では本社からの命令でリストラを進めているが、退職希望者を加賀谷が引き留めようとした時は、慌てたような表情を見せる。また、加賀谷が頼んだ社内情報のファイルが意図したものと違い、やり直しを命じられた時には、困惑を隠せない顔つきになる。

そんな大久保も、加賀谷の情熱に打たれ、次第に力を尽くすようになる。「家庭用VTRを開発する」と加賀谷に言われた時は取り乱して声を荒げるが、発破をかけられた後は、弾かれたように組織の再編を社員に伝える。事実を考慮しない事業計画を作れと言われた時には、自らそれを持って社長らに説明に向かい、文句を言われても真摯に対処する。静かに、だがしっかりと加賀谷を支える大久保の熱意には胸を打たれるし、大久保がいたからこそ、加賀谷の夢、事業部社員たちの夢が実現したのだ。それを強く印象付け、共感させる渡辺の演技もさすがと言えるだろう。

ラスト前、ある業界関係者がモノローグで、「何事も、人、ですなぁ」と語る場面がある。それが十二分に納得できる熱演で、加賀谷と大久保という人物を体現した西田と渡辺の力量には感服するほかない。

本作は第26回日本アカデミー賞の優秀作品賞を受賞し、西田は優秀主演男優賞、渡辺は優秀助演男優賞を受賞している。日本屈指の2人の名優が紡ぎ出す、昭和のサラリーマンたちの熱い戦いと心震わせるドラマを、本作でじっくり味わってほしい。

文＝堀慎二郎

