今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年9月25日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


無駄遣いの誘惑がありそう。負けずに今日はコツコツ貯金が正解。

11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


ささいなことから家族とケンカに。今日は逆らわないほうがよさそう。

10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


部屋の大掃除を。くつろげる空間ができれば心もグッと安定するはず。

9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


うまくいかないのは自分を過小評価しすぎているせいかも。

8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


目立ちすぎるとゴタゴタが起こる予感。今日は口を慎むほうがうまくいきそう。

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


周囲がゴタゴタしがち。うわさ話には絶対に耳を貸さないこと！

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


朝、ちょっとした買い物を。そこから幸運が生まれるはず。

5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


自信に満ちたラッキー日。堂々としていれば人気もアップ！

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


自分らしい言葉を探そう。説得力が増してツキをゲット。

3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


探究心が幸運のカギ。知りたいことをどんどん追求しよう。

2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


あなたの魅力が輝く1日。人に親切にすれば注目度もアップ。

1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


勘がさえる日。ピンときたことは実行する価値あり！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)