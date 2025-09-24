2025年9月25日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
無駄遣いの誘惑がありそう。負けずに今日はコツコツ貯金が正解。
ささいなことから家族とケンカに。今日は逆らわないほうがよさそう。
部屋の大掃除を。くつろげる空間ができれば心もグッと安定するはず。
うまくいかないのは自分を過小評価しすぎているせいかも。
目立ちすぎるとゴタゴタが起こる予感。今日は口を慎むほうがうまくいきそう。
周囲がゴタゴタしがち。うわさ話には絶対に耳を貸さないこと！
朝、ちょっとした買い物を。そこから幸運が生まれるはず。
自信に満ちたラッキー日。堂々としていれば人気もアップ！
自分らしい言葉を探そう。説得力が増してツキをゲット。
探究心が幸運のカギ。知りたいことをどんどん追求しよう。
あなたの魅力が輝く1日。人に親切にすれば注目度もアップ。
勘がさえる日。ピンときたことは実行する価値あり！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
無駄遣いの誘惑がありそう。負けずに今日はコツコツ貯金が正解。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ささいなことから家族とケンカに。今日は逆らわないほうがよさそう。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
部屋の大掃除を。くつろげる空間ができれば心もグッと安定するはず。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
うまくいかないのは自分を過小評価しすぎているせいかも。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
目立ちすぎるとゴタゴタが起こる予感。今日は口を慎むほうがうまくいきそう。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
周囲がゴタゴタしがち。うわさ話には絶対に耳を貸さないこと！
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
朝、ちょっとした買い物を。そこから幸運が生まれるはず。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
自信に満ちたラッキー日。堂々としていれば人気もアップ！
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
自分らしい言葉を探そう。説得力が増してツキをゲット。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
探究心が幸運のカギ。知りたいことをどんどん追求しよう。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
あなたの魅力が輝く1日。人に親切にすれば注目度もアップ。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
勘がさえる日。ピンときたことは実行する価値あり！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)