宮崎麗果、「急に始まるケイジパパのコーデ紹介」を公開！ 「ゆうじゃん空気読んでて可愛い!!」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは9月22日、自身のInstagramを更新。黒木さんと息子の動画を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】「急に始まるケイジパパのコーデ紹介」
ファンからは「ゆうじゃん空気読んでて可愛い!!」「困惑顔がかわいい」「パパマイペース」「そんな天然なパパ大好きです笑」「どっちも愛くるしい」「何回見ても笑える」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【動画】「急に始まるケイジパパのコーデ紹介」
「そんな天然なパパ大好きです笑」宮崎さんは「急に始まるケイジパパのコーデ紹介にゆうじゃん困惑w」とつづり、1本の動画を公開しました。黒木さんと息子が登場しますが、黒木さんがマイペースにコーディネートを紹介し始めたため、息子は空気を察したのかカメラからフェードアウト。しかし、最後には2人で仲良くピースサインで締めました。
黒木さん＆息子が宮崎さんにサプライズ！8月30日の投稿では、黒木さんと息子が宮崎さんのためにサプライズで料理をする様子を公開。そのおいしさに宮崎さんも感動した様子を見せています。ファンからは「こんな人と結婚したかったよ」「改めてkeijiさんてすごい」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)