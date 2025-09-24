◇社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選第2代表決定トーナメント3回戦 日本製鉄瀬戸内6―1サムティ（2025年9月24日 わかさスタジアム京都）

社会人野球の日本選手権大会近畿地区最終予選の3回戦が24日に行われ、日本製鉄瀬戸内がサムティを6―1で下し、第2代表決定戦に進んだ。

「3番・左翼」の広田太陽が打線を活性化させた。

4回1死無走者で右翼席へ先制の決勝ソロを放ち、5―0の7回1死満塁では中前適時打を放った。

「あの打席は本塁打を狙っていました」

6月の都市対抗予選では、パナソニックとの代表決定戦で決勝本塁打を放った。「あの本塁打で自分も飛ばせるのだな…と思った。感覚をつかみ、本塁打も増えました」。大一番での一発を経て、俊足外野手に強打という武器も加わった。

柔道五輪金メダリストの阿部一二三、詩のきょうだいとは、いとこにあたる。今年の都市対抗では詩が東京ドームまで応援に駆けつけ、試合後に「次の試合はホームラン打ってよ！」と励まされた。

「一二三と詩の五輪出場を楽しみにしているように、親戚たちは社会人野球も楽しみにしてくれている。“同じ血筋やから俺もできるやろ”ぐらいの気持ちで自信にしています」

27日の代表決定戦の相手は日本生命に決定。米田真樹監督は「広田は人一倍を練習するし、それが結果としても伴っているのでチームの手本になってくれている」と期待した。