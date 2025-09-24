フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「爆笑！万年Ｂクラス」。現役時代に５年以上連続でＢクラスを経験した苦労人の球界ＯＢたちが集結した。

捕手として、南海（現ソフトバンク）、広島などで活躍した西山秀二氏は、広島時代の１８年間で７年連続を含む９回のＢクラスを経験した。

西山氏「Ｂクラスが続いているときっていうのはね…」と達川光男氏が監督を務めていた時期を回想。「達川さん、監督とヘッドコーチがもうケンカしてるんですよ。開幕直後から。揉めてるんですよ。口をきかないですよ。だから、ベンチ、もう最悪の雰囲気ですよ。それで開幕から戦ってるじゃないですか。監督とヘッドコーチが全く違うことをいう。全く（達川氏とヘッドコーチの）２人が話してることもない」と振り返った。

つづけて「途中からヘッドコーチもさじ投げて。何も言わんようになって。監督１人でやり出して。達川さんは、もうああいう性格ですから。ピッチャー交代するじゃないですか？中継ぎ出てきて投球練習を５球のうち１球投げた瞬間、ピッチングコーチに『おい、代えるぞ』って言ってるんですよ。１球目、ピッチャー急に投げて（的を外し）高いとこにいくこととかある。それ見た瞬間に『おい、代えるぞ』」と明かした。

さらに「結局、１イニングで３人、４人、平気で使うんですよ。最後（ピッチャーが）おらんようになるんですよ」と明かし、浜田を爆笑させていた。