故松田優作さんの長女でタレントの松田ゆう姫（37）が24日、TOKYO MX「5時に夢中！」に火曜コメンテーターとして生出演。この日で番組を卒業する、お笑いタレントのヒコロヒー（35）にメッセージを送った。

ヒコロヒーの番組初出演は4年前の21年7月。ゲスト出演を経て11月にレギュラーになった。番組後半ではヒコロヒーの4年間の名場面をVTRで振り返った。

VTRを見た感想を聞かれた松田は「やっぱいいねヒコちゃんは。かわいかった」と言い、ヒコロヒーを見つめた。

そして黒船特派員の小原ブラスは「何をやってもかなわない」とコメント。ヒコロヒーは「別に戦ってなかったでしょ」と返した。

そして小原は「ヒコロヒーいろんなところから評価されてすごいってなってるけど、私はヒコロヒーの書く文字が好き。文章じゃなく文字。遠目で見たら角張ってるというかだけど、近くでみたらちゃんと丸い感じが。それでちゃんと性格にも出てるなって思うから。これからは遠目で見る感じになるけど、ちゃんと丸い部分ちゃんと知って見るから、人とか違う見方させていただきます」と言葉を掛けると、ヒコロヒーは笑った。

そして松田は「ヒコちゃんはブラスのマウントから守ってくれ。垣花さんのセクハラまがい発言からも守ってくれて。私の中の守護神だったので、本当にさみしいです」と語った。