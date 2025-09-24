井ノ原快彦「22歳の友達」とプライベートショット「お下がりの贈り物素敵」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】20th Centuryの井ノ原快彦が23日、自身のInstagramを更新。「22歳の友達」と遊ぶ様子を公開した。
井ノ原は「22歳の友達。友成空くんと遊ぶ。同世代の友達、西寺郷太くんとmicroも一緒に楽器屋へ行く」と書き出し、2002年生まれであるシンガーソングライターの友成空、ミュージシャンの西寺郷太、ヒップホップグループのHOME MADE 家族のMICROとのプライベートショットを公開した。
「友達と楽器屋さんに行くのは10代の頃以来」だと明かし「かわいい色のベースを買う。microは見事に自撮り失敗して先に帰ったけど、3人で音楽の話。僕が持っていたFOSTEX X-12（カセットMTR）を友成くんにたくす。たくさん遊んでやってくれぃ！」と記しており、写真には友成に贈ったお下がりだと思われるカセットMTR（マルチトラックレコーダー）も収められている。
この投稿には「交友関係の広さにびっくり」「微笑ましい」「楽しそうで癒やされる」「お下がりの贈り物素敵」「多種多様なメンバー」「慕われててほっこり」「みんな少年のよう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
