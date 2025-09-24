Stray Kidsスンミン、Snow Man向井康二・水川あさみとの豪華3ショット公開「みんな骨格優勝」「すごい世界線」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）のスンミン（SEUNGMIN）が2025年9月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。Snow Manの向井康二、女優の水川あさみとのオフショットを披露した。
【写真】Stray Kidsスンミン、バーバリーイベント裏側
「Burberry（バーバリー）」のグローバルアンバサダーを務めるスンミンは9月22日（現地時間）にイギリス・ロンドンにて開催された2026年春夏コレクションのイベントにゲストとして出席。これを受け、スンミンは同イベントに出席した向井・水川とのオフショットを公開した。スンミンと向井が両サイドから水川を囲む形での3ショットとなっている。
この投稿には「豪華コラボ」「一緒に並んでるの胸熱」「全員小顔でバグ」「同じ画角に収まってるのやばい」「みんな骨格優勝」「すごい世界線」「声出た」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆スンミン・向井康二・水川あさみの3ショット公開
◆スンミンの投稿に反響
