森崎ウィン＆Snow Man向井康二、異例の再登場 予想外演出にイベント開始前から黄色い歓声【（LOVE SONG）】
【モデルプレス＝2025/09/24】俳優の森崎ウィン、Snow Manの向井康二が9月24日、都内にて行われた映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）ジャパンプレミアに、共演の及川光博、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督とともに登壇した。
イベント開始直前、森崎と向井による場内アナウンスが放送されると、観客からは黄色い歓声が。向井の「ゴイゴイスー」の掛け合いや、森崎との息ぴったりの掛け合いで、登壇前から会場を盛り上げた。
さらに、終盤では、森崎と向井が一度捌けたかと思いきや、タイ名物・トゥクトゥクと共に再登場する一幕も。“異例尽くし”の演出でファンを楽しませた。
世界的な人気を誇るBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ監督がメガホンをとった本作は、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”となる。バンコクへの海外勤務を命じられた真⾯⽬すぎる研究員・ソウタを森崎、ソウタの初恋の⼈であり、バンコクでカメラマンをしながら⾳楽活動を続けているカイを向井が演じる。（modelpress編集部）
【写真】森崎ウィン＆向井康二、イベントで異例の再登場
◆森崎ウィン＆向井康二、トゥクトゥク乗車で再登場？
◆森崎ウィン＆向井康二W主演「（LOVE SONG）」
