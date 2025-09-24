Cocomi、デニムパンツ姿で美スタイル際立つ「脚長い」「かっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/24】フルート奏者のCocomiが24日、自身のInstagramを更新。デニム姿の私服ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】Cocomi、美脚際立つデニムパンツ姿
Cocomiは「至福のひととき」とつづり、白のトップスにデニムパンツを合わせ、持ち前の長い脚を活かしたシンプルかつスタイルッシュなコーデを披露。
この投稿にファンからは「脚長い」「かっこいい」「スタイル良すぎ」「綺麗すぎて二度見した」「眼福」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
